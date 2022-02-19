Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fraport Tav Antalyaspor maçının ardından



Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)Süper Lig'in 26'ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Fraport Tav Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ile Yeni Malatyaspor'un Teknik Sorumlusu Atila Gerin, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

GROENENDİJK: 3 PUAN, DÜŞME HATTINDAN BİZİ UZAKLAŞTIRDI

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, böyle bir galibiyetten ve alınan 3 puandan mutlu olduğumu belirterek, "Mutluluktan ziyade memnunum diyebilirim. Çünkü oyun içinde yaptığımız tercihler, takım performansı ve futbolumuz beklentinin altındaydı diyebilirim bu maç nezdinde. Seviyemizin altında oynadığımız bir maç çıkardık 90 dakika genelinde. Skordan tabii ki memnunuz. Şu anda dönüş yolunda alınan 3 puanın önemli, 3 puanın tadını çıkaracağız, eğleneceğiz. Ancak iç saha performansımız ile karşılaştırdığımızda iç sahadaki performansımız daha iyi, hem futbol olarak çok daha iyi bir görüntü veriyoruz. Bunu dış sahaya da yansıtıp istikrarlı bir şekilde ilerlemek için kendi kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Futbol anlamında takımın kat edeceği daha çok yol olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak bugünün nezdinde alınan 3 puanın düşme hattından bizi uzaklaştırdığını düşünüyorum. Bu haftanın sonunda Cuma günü oynayacağımız Adana'da keyifli bir maçımız olacak. Oraya konsantre olacağız yarından itibaren" dedi.

ATİLA GERİN: ŞANSSIZLIK, KISMETSİZLİK DE DEVAM

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Teknik Sorumlusu Atila Gerin, kendi sahalarında 3 puan almayı arzuladıklarını kaydederek, "Çıkış maçı için zor şartlarda hazırlanıyoruz. Malum durumumuz da sıkıntılı. Şanssız bir golle başlayınca biraz takım geçen haftaki oyunundan geriye düştü. Fakat sonuna kadar mücadele verdik. Golü de bulduk. Direkten dönen top var yani bir mücadele var ama şanssızlık, kısmetsizlik de devam ediyor zor şartlarla beraber. İnşallah matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece bir yerden çevirmek için bu mücadeleyi arkadaşlar veriyor, sağ olsunlar, aynen vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

PROTESTO SORUSU

Bir gazetecinin 'Futbolcuların 1'inci dakikada bir protestosu oldu, bu daha önce planlanmış mıydı, 2 gündür takımın antrenman yapmadığı söyleniyor, bir de bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?' sorusuna Gerin, "Kulüp zaten sıkıntılı günlerden geçiyor, malum hepinizin bildiği şeyler var. Ben orada öğrendim, kulübede öğrendim onu. Sonuçta futbolcular bu işi ekmek parası için yapıyor. Yeni geldiğim için şartlara çok hâkim değilim, çok bilmiyorum. Normalde olmaması gereken işler tabi ki, daha iyi motive olarak, daha iyi konsantrasyon daha iyi çalışmayla sahaya çıkmayı hepimiz isteriz, futbolcular da ister. Yani bir sıkıntılarının olduğu doğru. İki gün antrenman yapılmamasını yönetim nasıl değerlendiriyor. Valla görüşülüyor. Bir sonuç almaya çalışıyorlar ama nerede bir ortak noktada buluşur en azından şu anda tam vakıf değiliz ona. Daha 12 hafta var. Bizim isteğimiz bu, matematiksel olarak devam ettiği sürece her şeyi dört dörtlük en iyi şekilde hazırlamak lazım. Oyuncularımız da şimdi gidince otururuz konuşuruz hepsini. Bu işin çünkü Allah korusun sakatlığı var. Antrenmansız oynamak zaten zor bir de sakatlığı var. Fakat bu yönetimle, başkanla ciddi bir şekilde konuşulup, çözülecek bir mesele. Onlar da bugün bu işi büyük ihtimalle bir sonuca bağlarlar" yanıt verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Alfons Groenendijk'in açıklamaları

Atila Gerin'in açıklamaları



DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-02-19 16:35:34



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