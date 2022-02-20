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Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

İHA

Malatya'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Malatya’da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Malatya Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı Elazığ istikametinden gelerek aynı yöne seyreden M.T. idaresindeki 44 ADE 145 plakalı Fiat marka otomobil, H.A.’nın kullandığı 06 LDD 25 plakalı Tofaş marka araç ve M.A. yönetimindeki 44 ACC 851 plakalı Volkswagen marka araç çarpıştı.
Kazada M.A. ile M.Ç. yaralandı. Yarılardan M.A. Turgut Özal Tıp Merkezine diğer yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araç trafiğinin bir süre kontrollü sağlandığı bölgede kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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