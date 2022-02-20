Malatya Doğanşehir İlçesi’nde başarılı lise öğrencileri ödüllendirildi.

Doğanşehir Fen Lisesi 20212022 EğitimÖğretim Yılı 1. dönem müfredatının kapsadığı konuların öğrenciler tarafından hedeflenen kazanımlara ne düzeyde eriştiğini tespit etmek ve tam öğrenmenin gerçekleşmediği kazanımların tamamlanması için 1. dönemin son haftasında yapılan seri "kazanım ölçme sınavları" sonucunda başarılı öğrenciler ödüllendirildi. Doğanşehir Fen Lisesi Müdürü İbrahim Başaran, ''Kazanım Ölçme Sınavları" ödül töreninde öğrencilere bir konuşma yaptı. Okul Müdürü Başaran, “Salgın nedeni ile yüz yüze eğitime verilen arada meydana gelen öğrenme kayıplarının telafisi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu yıl ara sınıflara da verilmeye başlanan destekleme ve yetiştirme kurslarında ve normal öğretim süreci içerisindeki çabalarımızla her öğrencimizin öğrenme eksiğini tamamlama hedefimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hedeflediğimiz tam öğrenme düzeyinin ne olduğunu görebilmek için mevcut öğrenme düzeylerinizi tespit etmeye yönelik yaptığımız bu ölçme ve değerlendirmeler oldukça önemlidir. Değerlendirmeler sonucunda artan öğrenme düzeyleriniz bizleri mutlu etmektedir. Artan başarılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor ve başarılarınızın artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Yapılan Kazanım Ölçme Sınavları sonucunda başarılı öğrencilere öğrenme materyalleri ve çeşitli hediyeler verildi

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