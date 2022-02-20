Başkan Gürkan, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu Gürkan, Ankara’da Bakan Kurum ile bir araya geldi

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek Malatya’ya yapılacak olan yatırımlar hakkında görüştü.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için Ankara’ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek Malatya’ya yapılacak yatırımlarla ilgili görüştüler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile özellikle Malatya’nın geleceği adına önem taşıyan Yeni Sanayi Sitesi projesiyle ilgili istişarelerde bulunan Başkan Gürkan, yapılacak olan yeni sanayi sitesinin Malatya adına gelecek yıllar için önem taşıdığını vurguladı. Görüşmede ayrıca kentsel dönüşüm ve Malatya’daki çevre ve şehircilik çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulunuldu. Ankara ziyareti kapsamında Başkan Gürkan daha sonra AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ı ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’yi de ziyaret eden Başkan Gürkan, Malatya’da yapılan yatırımlarla ilgili Özhaseki’ye çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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