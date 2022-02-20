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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Obama’nın Türk danışmanı Malatya'da gençlerle buluştu

İHA

Obama’nın Türk danışmanı Malatya'da gençlerle buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in daveti üzerine Malatya’ya gelen ABD eski Başkanı Barack Obama'nın 'Türk danışmanı' olarak bilinen dünyaca ünlü Beden Dili Uzmanı Riccon İlhan Doğan, beden dili ve düşünce okuma teknikleri üzerine düzenlenen özel eğitim programında gençlerle buluştu.
Battalgazi Belediyesi ile Gençlik ve Eğitim Derneği tarafından Battalgazi’de özel bir eğitim programına imza atıldı. ABD eski Başkanı Barack Obama'nın 'Türk danışmanı' olarak bilinen ve tiyatro ile psikoloji, beden dili ve mizahı birleştirerek Riccon Tekniği’ni geliştiren, sağlıklı iletişim için geliştirdiği konseptin tescilini yaptırarak 1996 yılında Riccon Akademi’yi kuran dünyaca ünlü Beden Dili Uzmanı Riccon İlhan Doğan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in daveti üzerine ilçedeki gençlerle bir araya geldi. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yaklaşık 3 saat süren programda beden dili ve düşünce okuma teknikleri üzerine özel bir eğitim veren Riccon Doğan, katılımcılara beden dili ile iletişimin püf noktalarını anlattı. Katılımcılara sertifika da verildi.
Beden Dili Uzmanı Riccon Doğan, eğitimin amacının bireyin bulunmuş olduğu konuma göre düşüncelerini iyi yansıtması, kişinin beden dilinin ve davranışlarının kontrolünün sağlanması olduğunu söyledi. Yoğun ilgi gören programın sonunda Battalgazi’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Doğan, programı tertip eden Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz, “Bu programın gerçekleşmesine vesile olan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Toplumda iletişimimizi iyi kurmamız lazım”
Battalgazi’de güzel bir eğitim programına imza atıldığını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “İnsan bazen susarak, bazen el işaretleriyle, bazen yüz işaretiyle veya beden diliyle kendimizi ifade ederiz. Etkin iletişimde altı temel öğesi vardır. Duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa konuşma, yazı, işaret, jest ve mimik gibi çeşitli yollarla aktarılması sürecine iletişim diyoruz. Bu bilgi, duygu, anlam ve düşünce alışverişi en az insanlık tarihi kadar bir geçmişe sahiptir. İnsanların bir arada yaşayabilmelerinin temelinde birbirleriyle iletişim kurabilmeleri yatmaktadır. İnsanlar toplu bir halde yaşadıklarından, her türlü düşünce ve duyguyu başkalarına aktarma ihtiyacını tarih boyunca hissetmiştir. Toplum olarak yaşadığımızda iletişimimizi iyi kurmamız lazım. İnsanlar arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırdığımız zaman iletişimimizin daha iyi olacağına inanıyoruz. Birbirimizi iyi anlarsak toplumda her hangi bir problemde olmaz. Hocamızla sabah görüştüğümüzde akıl, akıl, akıl dedi hocamız. Aklın yolu birdir diye boşuna denilmiyor. O yolda buluşmak içinde gayret sarf etmemiz lazım. Her insanın bir kimlik arayışı var. İşte kimliği bulduğumuzda arkası çorap söküğü gibi gelecektir. Bizler 2019 yılında göreve geldiğimiz zaman insanımıza yatırım yapmanın gayreti içerisindeyiz, böylede devam edecek. Yollar yapıyoruz, güzel mekanlar yapıyoruz, parklar yapıyoruz, sosyal ve kültürel projeler yapıyoruz. Bunların hepsini insanlarımız için yapıyoruz. İlçemizde gençliğe ayrı bir önem veriyoruz. Bugünde bu önemi farklı bir eğitim programı ile ortaya koyuyoruz. Beden Dili Uzmanı Riccon İlhan Doğan hocamızı siz gençlerimiz ile buluşturuyoruz. Güzel bir eğitim olmasını temenni ediyor, hepinizi muhabbetle kucaklıyorum” dedi.
Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nde özenle hazırlanan Malatya sepeti, Beden Dili Uzmanı Riccon İlhan Doğan’a takdim edildi. Düzenlenen eğitim programına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Battalgazi ilçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran’ın eşi Munise Duran, Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder, Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ve çok sayıda katılımcı katıldı.

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