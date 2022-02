Koyun kırpma kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin şaftlı koyun kırpma kursuna katılarak kursu başarıyla tamamlayanlar için düzenlenen sertifika ve başarı belgesi törenle verildi

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin binasında düzenlenen programa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, yönetim kurulu üyeleri ve kursiyerler katıldı. Program öncesi Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına güven tazeleyerek yeniden seçilen birlik başkanı İhsan Akın ve yönetim kurulunu ziyaret eden Başkan Gürkan, bir süre üyelerle sohbet etti.

Malatya’da ilk defa Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte DAP projesi kapsamında yapılan ve Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen şaftlı koyun kırkma makinesi kursunun düzenlenen sertifika programında açıklamalarda bulunan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “ Küçükbaş hayvancılıkla ilgili DAP projesi kapsamında Tarım İl Müdürlüğümüzle yaptığımız şaftlı makineli koyun kırkım kursumuzun sertifika törenini yapıyoruz. 104 saatlik kurs programı düzenledik. Kursumuzla ilgili teknik anlamda sahada ve pratikte çalışmaları birleştirerek kursumuzu yaptık. Malatya’da ilk defa kursumuzu yaptık. Daha önceki dönemde bin 500’e yakın kurs çalışmamız oldu ama şaft makineli koyun kırkım kursunu ilk defa yaptık. Bununla ilgili kursumuzda birinci, ikinci ve üçüncü olan kursiyerlerimize başarı belgelerini Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan takdim edecek. Bu anlamda bizleri kırmayarak yoğun programlarında sertifika törenimize katıldığı ve bugüne kadar yetiştiricilerimize ve üreticilerimize gerek sahada, gerek yayla yollarında gerekse sondaj çalışmalarında verdiği destekler için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin ve çiftçimizin her zaman yanındayız”

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın’a teşekkür eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Birlik olarak özellikle Malatya’da hayvancılığın güçlenmesi, kırsaldaki hayvancılığın önündeki sorunların çözülmesi noktasında büyük gayret gösteriliyor. Tarım platformu noktasında da ülkemiz tarım ve hayvancılık ülkesidir. Malatya’mızın geçim kaynağının büyük bir kısmı da tarım ve hayvancılıktır. Tarım ve hayvancılık noktasında da Malatya’daki çiftçi kardeşlerimizin önündeki sorunları aşma noktasında gayret gösteriliyor. Bizlerde ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bunun neticesi de Malatya’ya yansımaktadır. Bu çalışmalarla kayısının önceki dönemlerde Malatya’ya sağladığı katkı 250 300 milyon dolar bandındaydı ve ileriye gidemiyordu. Bizler göreve geldikten sonra paydaş olan arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde kayısının dünya piyasasında değerinin 5 milyar doların üzerinde olduğunu en azından 1,5 2 milyar dolarının 5 yıllık zaman zarfında Malatya’ya katkı sağlaması gerektiğini söyledik. Bu anlamda borsamız organize sanayi bölgesinde bakanlığımızla birlikte lisanslı depo açtı. Ardından Büyükşehir Belediyesi olarak 14 milyon liralık proje kapsamında Türkiye’de ve Dünya’da kayısı bazında en modern lisanslı deposunu açmak üzereyiz. Yine hemen aynı bölgeye Dünya Kayısı Ticaret Merkezini yapıyoruz. Bu da çok önemlidir. Rakamsal olarak 2 milyar liraya tekabül ediyor ve Malatya tarihinin şu ana kadar en büyük yatırımlarından bir tanesi. Diğer taraftan çiftçilerimiz için yol, su, asfalt ve diğer hizmetlerin götürülmesi noktasında büyük gayret gösteriyoruz.

Tarım anlamında Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımız alıçla ilgili Malatya’da 15 bin adet alıcın aşılanmasını gerçekleştirdiler. Diğer taraftan sebze üretimine destek noktasında sebze üreticilerimize 400 binin üzerinde fide dağıtıldı. Üretilen sebze ve meyvelerle birlikte diğer ürünlerin Malatya’da satılabilmesi için üretici pazarı ihdas ettik. Sümer Park içerisinde her ilçemizin kendi stantlarının olduğu, her hangi bir bedelle karşılaşmadan satış yapabilecekleri yer imkânı sağladık. Kırsal kalkınmayı desteklemek adına Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız gerekli destekleri sunmaktadır. Mera ıslahı konusundaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kükürt, kontrollü kayısı kükürtleme ve kurutma tesisinin altyapısıyla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Fidan üretim merkezimizde ürettiğimiz fidanların dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Yine Türkiye’de modern ve çağdaş anlamda güzel bir fidancılar ve peyzajcılar sitemizi tamamladık ve vatandaşlarımızla

birlikte üreticilerimizin nezih bir ortamda buluşmalarını sağladık. Hayvan Pazarı için DAP ile yapılan projeyle ilgili olumlu gelişmeler var. İnşallah bu yıl Hayvan Pazarımızı yenileyerek çağdaş anlamda bir pazar olması için gerekli çalışmalarımız sürüyor. Çoban evleri noktasında da Tarımsal Hizmet Daire Başkanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde. Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık anlamında üreticimizin ve çiftçimizin her zaman yanındayız. Çalışmalarımızın Malatya’mıza, çiftçilerimize ve hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Gürkan, şaftlı koyun kırkma kursunda başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını ve başarı belgelerini takdim etti.

