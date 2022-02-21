Firmalara ve vatandaşlara kişisel veri uyarısı

Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Arı bir programda, “Firmalara çağrımız, lütfen kişisel verilerinizi korumak istiyorsanız, KVKK mevzuatında yer alan teknik hukuki tedbirlere uyum sağlayalım. Vatandaşlara da çağrımız da, verileri paylaşırken bize bir şey olmaz demesinler” diyerek kişisel verilerin korunmasının önemini vurguladı.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Arı, TRT GAP Diyarbakır Radyosu Yöremizden programına katılarak kişisel verilerin koruması ile ilgili bilgi verdi.

Kişisel verinin ne olduğundan söz eden Dr. Öğr. Üyesi Ali Arı, “Çevrim içi tanımlayıcı bilgilerinizden gelirinize kültürel profilinizden sağlık bilgilerinize adresinizden telefonunuza maaş bilginizden medeni halinize kadar her türlü özel veri kişisel veri olarak adlandırılmaktadır. 7 Nisan 2016 tarihinde TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), dijital ortamlarda her türlü kişisel verinin korumasını amaçlamaktadır. Eğer siz kurum olarak, özel sektör olarak verileri alıyorsanız bu verileri korumak zorundasınız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Veri Sorunları Sicili Bilgilendirme Sistemi (VERBİS) hakkında da bilgi veren Arı, “Veri alınınca ihlal olduğunda ulaşılacak işlem sorumlusu, yasa hükmüne göre VERBİS’e kaydolmak zorundadır. Size bir kullanıcı adı ve şifre ile kaydolduktan sonra ikametini girerek sorumlu kişi atıyor ve kvkk.gov.tr sitesinde bilgilendirme bu VERBİS üzerinden yapılıyor. Yasa uyumluğu için VERBİS’e kaydolmak kesinlikle yeterli değildir. Sadece iletişim kurulacak kişiyi atamadır ve KVKK kapsamında tek başına yeterli değildir. KVKK son yılların en büyük mevzuat değişikliğidir. Hukuk teknoloji bu masanın ayaklarını oluşturuyor, kvkk.gov.tr sitesinde yapılacaklar, tüzel ve gerçek kişilerin yapması gereken işlemler üç başlık altında mevcuttur. Biz 13 arkadaşımızla Malatya’ya, bölgeye ve ülkemize hizmet veriyoruz. Ulusal çapta hizmet veren firmalar kanunları ihlal edince, insanların algısı KVKK ’ya yöneldi. Böylece önemi anlaşıldı. Ancak KVKK, sadece VERBİS’e kaydolmak değil, hukuki süreçlerin yönetilmesi de değildir. Dijital ortamda artık biz verileri işliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Arı, “KVKK’nın ülkemizde devletimiz tarafından güçlü bir şekilde inceleneceğini, yaptırımların uygulanmasına başlanacağına inanıyorum. Bunun örneklerini de görüyoruz. Buradan firmalara çağrımız, lütfen kişisel verilerinizi korumak istiyorsanız KVKK mevzuatında yer alan teknik hukuki tedbirlere uyum sağlayalım. Vatandaşlara da çağrımız da, verileri paylaşırken bize bir şey olmaz demesinler” diyerek kişisel verilerin korunmasının önemini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.