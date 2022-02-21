Yeşilyurt Belediyespor, namağlup şampiyon

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Malatya U18 Amatör Küme Gençler Futbol Ligini namağlup şampiyon tamamlayarak büyük bir başarının altına imza atan Yeşilyurt Belediyespor U18 Takımı, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

Malatya’da 3 ayrı grupta toplam 24 takımın mücadele ettiği U18 Amatör Küme Gençler Futbol Liginin B Grubunda oynadığı 14 maçın 12’sini kazanarak grubu 38 puanla lider bitiren Yeşilyurt Belediyespor U18 Takımı, Eski Malatya Gençlik ve Konakspor U18 Takımlarının yer aldığı playoff karşılaşmalarında 2’de 2 yaparak U18 Amatör Küme Gençler Futbol Ligini namağlup şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeri ve zamanını belirleyeceği U18 Amatör Küme Gençler Bölge Turnuvasında Malatya’yı temsil edecek olan Yeşilyurt Belediyespor U18 Takımı, Malatya İl Şampiyonluk Kupasını Yeşiltepe 1 Nolu Stadyumda düzenlenen törenle aldı. Kupa törenine, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, Yeşilyurt Belediyespor Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, Yeşilyurt Belediyespor U18 takımı idarecileri, teknik heyeti, futbolcular ve aileleri katıldı.

MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, sezonu namağlup şampiyon tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor U18 takımını tebrik ederken, bölge turnuvası için başarılar diledi.

U18 Amatör Küme Gençler Futbol Ligi İl Şampiyonluk Kupası, MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir tarafından Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ile futbolculara takdim edildi.

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