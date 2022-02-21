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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yardımcısı Ergüneş, Vali Baruş’u ziyaret etti

İHA

Bakan Yardımcısı Ergüneş, Vali Baruş’u ziyaret etti

Bir takım ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Malatya Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Bakanlık olarak Malatya’da hizmet memnuniyetini arttırma noktasında istişarelerde bulunacaklarını belirterek, “Malatya’da hizmet memnuniyetini arttırma noktasında yapılabileceklerimizi hep beraber istişare edeceğiz. Milletin hak ettiği hizmet kalitesini bütün Malatyalı kardeşlerimize inşallah hediye etmek istiyoruz” dedi.
Bakanlık olarak, vatandaşların hizmet kalitesini arttırmak için sürekli çalıştıklarını belirten Ergüneş, “ Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak sosyal refahı paylaşan bir bakanlığız. Bu toplumun yetimi, öksüzü bu toplumun kimsesizin, bu toplumun engellisi, yaşlısının tek sığınağı bizim bakanlığımız ve biz hizmetlerimizi bu bakanlık üzerinden sunmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın çalışanları 724 esasına göre bu hizmetleri vatandaşımıza götürmeye gayret ediyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Bu hizmet kalitesini arttıracak güzel hizmetlere inşallah hep beraber imza atarız. Dolayısıyla biz bakanlık olarak hep şu şiar üzerine hareket ediyoruz. Son yetimin başını okşayıncaya kadar son aç yatağına tok girinceye kadar ve son mağdur hakkını alıncaya kadar bu mücadeleyi beraber bakanlık olarak çalışanlarımızla birlikte yürütmeye gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Malatya’nın aile ve çocuk hizmetleri bakımından çok sorunu olmayan, başarılı hizmetler yürüten bir il olduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş, “ Merkezde bir huzurevimiz var. Özel bakım merkezlerimiz var 3 tane. Yine çocuk evlerimizde aile ve çocuk hizmetlerimizi iyi bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Yine aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda da koordinasyon halinde diğer yerel yönetimlerimizle ve diğer birimlerle birlikte etkin bir mücadele yürütüyoruz. İki kadın konuk evimiz var. Bu konuk evlerimizde de şiddete maruz kalan kadınlarımız ve onların aile fertleri olan çocuklarımızı barındırıyoruz. 2021 yılında da yaklaşık 655 civarında kadın ve çocuğumuzu bu evlerde barındırdık. Kadın ve çocuk hizmetleri yönünden de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu şiddet olayları ve zor durumda olan aile fertleri git gide azalır bütün amacımız bu” şeklinde konuştu.
Aile içi şiddetin önlenmesi noktasında düzenli olarak çalışmalar yaptıklarını belirten Baruş, “ Aile içi şiddetin önlenmesi noktasında İçişleri Bakanımızın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın da talimatları çerçevesinde toplantılarımızı da düzenli olarak yapıyoruz. Bunları azaltmak için gerek eğitim çalışmaları gerekse tedbir kararları noktasında da son derece hassas davranıyoruz. İnşallah bu noktada daha başarılı bir şekilde çalışmalarımızı yürütür ve üzücü olayların meydana gelmesine hem engel oluruz hem de mağdur olan vatandaşlarımıza kadınlarımıza çocuklarımıza devletin sıcak şefkatli elini zamanında uzatırız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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