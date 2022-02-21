MTÜ ve Girne Üniversitesi arasında akademik iş birliği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ve Girne Üniversitesi arasında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde iş birliğine gidilmesini öngören, ortak çalışmaları geliştirme ve desteklemeyi amaçlayan akademik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol , MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu arasında gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen protokol ile ortak araştırma çalışmaları, tıpta uzmanlık eğitimi ve değişimi ile ortak akademik ve ortak bilimsel yayın faaliyetlerinin daha kapsamlı olarak yürütüleceği ifade edildi. Protokol kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Girne Üniversitesi arasında öğrenci ve eğitim personeli değişiminin de önü açılacak. Türkiye ve KKTC arasında da yatırım ve istihdam imkanlarını artırması beklenen protokol ile sosyal projelerin de arttırılması planlanıyor.

Ortak projeler ile gençler için yeni ufuklar açmak hedefinde olduklarını belirten MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak önemli bir tarım alt yapımız var ve fakültelerimizin iş birlikleri ile sağlık ve teknolojik alanda da yenilikçi birçok çalışmamız oldu. Bu çalışmaları geliştirmek için her zaman yeni fikir ve görüşlere ihtiyacımız olacaktır, bu anlamda Girne Üniversitesi ile yaptığımız bu eğitim iş birliği sayesinde ortak çalışmalar yürüteceğiz. Birlikte çalışacak, birlikte üreteceğiz. Öğrencilerimizin teoride aldıkları eğitimleri uygulamaya dökmeleri aşamasında da yanlarında olacağız” ifadelerine yer verdi.

MTÜ ile imzaladıkları protokolün her iki üniversite açısından da önemli olduğunu belirten Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, bu tür iş birliği faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

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