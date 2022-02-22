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TÖTM’de Çocuk EEG yeni yeri törenle açıldı Rektör Kızılay, “ Çocuk nörolojisi bölgenin en önemli merkezi”

İHA

TÖTM’de Çocuk EEG yeni yeri törenle açıldı Rektör Kızılay, “ Çocuk nörolojisi bölgenin en önemli merkezi”

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde(TÖTM) yeni yerinde hizmete giren Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Elektrofizyoloji Ünitesi’nin açılış töreni gerçekleştirildi.
Açılışta konuşma yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, çocuk nörolojisi bölümünün bölgenin tek merkezi olduğunu ifade ederek, “ Çocuk nörolojisi bilim dalımız çocuklara EEG, EMG diğer nörofizyolojik testleri başarıyla yapıyor ve bölgenin tek merkezi diyebiliriz. SMA'da da bölgenin tek merkezi. Çocuk nöroloji bölümümüz, Samsun, Ankara, Adana hattının doğusunda bu hizmeti veren en önemli merkez burası” dedi.
Çocuk Nörolojisinin, yeni yerinde daha iyi hizmet vereceğini belirten Rektör Kızılay, “ Çocuk nörolojisi, tıbbın çok zor alanlarından birisi. Hocalarımız uzun yıllardır 2004'ten beri burada büyük bir merkez kurarak çalışmalarını başarıyla yapmaktadır. Üniversitemizin Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Pediatri bölümümüzün alt dalları, yan dalları, bilim dalları uzun yıllardır hem yan dal hizmeti veriyor hem de bu çocuk hastalarımızın tedavilerini başarıyla burada gerçekleşiyor. Yılda 4 bine yakın çocuk EEG çeken bölümümüz yeni yerinde daha rahat hizmet verecek. Daha çok hizmet verecek. Çocuk hastaların EEG’si diğer nörofizyolojik testleri hem daha geniş ve güzel ferah mekanlarda yapılacak hem de yeni ve metot ve gelişmeleri burada günü gününe daha yakından takip etme fırsatı olacak” şeklinde konuştu.
Çocuk EEG bölümünün yeni yerinde daha kaliteli hizmet amaçladıklarını belirten Başhekim Doç. Dr. Adil Başkıran, “ Bölgeye hizmet veren ve hizmetlerine gün geçtikçe daha çok emek veren gittikçe hasta sayısı artan bir bölüm. Çocuk EEG bölümünü arttırarak burada daha kaliteli bir hizmet vermeye amaçladık. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Pediatrik Nöroloji alanında yetkin öğretim üyelerinin görev yaptığına değinen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, “Pediatrik Nöroloji yıllardır sadece Malatya’ya değil tüm bölgeye hizmet veren bir bilim dalı. Kendi alanında yetkin öğretim üyelerimiz görev yapmakta. SMA hastaları için bölgedeki 16 il Malatya’ya bağlı bunun dışındaki diğer hastalıklarda da Malatya ön plana çıktı ve Turgut Özal Tıp Merkezi’nde bu hastalıkların hem tanısı hem tedavisi yapılabilmekte” diye konuştu.
Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılan açılış törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Başhekim Doç. Dr. Adil Başkıran, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur ve çok sayıda akademisyen katıldı.

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