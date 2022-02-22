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Malatyalı sporcu Enes Işık, Muay Thai Avrupa Şampiyonası’nda 2’nci olarak memleketi Malatya’ya döndü.

İstanbul’da 1320 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan Muay Thai Avrupa Şampiyonasında Malatyalı sporcu Enes Işık, Avrupa 2’ncisi oldu. Sporcu Enes Işık’ın

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da ayrıca ödüllendirileceği bildirildi.

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