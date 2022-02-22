Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatyalı Judo Sporcusu Yakup Efe Erdoğan, tekme ve yumrukları Türkiye Şampiyonluğu için vurdu ve başarılı oldu.

Elazığ'da 19 20 Şubat 2022 günleri gerçekleştirilen Türkiye Judo Gurup Şampiyonası müsabakalarına katılan Malatyalı sporcu Yakup Efe Erdoğan, gümüş madalya aldı. Türkiye Judo Gurup Şampiyonası müsabakaları sonunda grup 2’ncisi olan Erdoğan, Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Malatyalı Judo Sporcusu Yakup Efe Erdoğan, Türkiye Şampiyonasına iddialı hazırlanıp madalya ile dönmek için çaba göstereceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.