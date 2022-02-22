Covid-19 ilacı Malatya’da

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisinde etkili olan Molnupiravir etken maddeli ilacın Malatya’ya gelerek dağıtılmaya başlandığını bildirdi.

Covid19 pandemisinin etkili olduğu iller arasında yer alan Malatya’da son açıklanan Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre yüz binde 707.93 rakamı ile zirve yapan korona virüs kendisini hissettirmeyi sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Covid19 ilacıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Korona virüs enfeksiyonunda en büyük risk grubu hâlâ 65 yaş üstü büyüklerimiz ile kronik hastalığı olanlar. Riskli grubumuzu aşılarımızla koruyabiliriz. Bu gruptaki vatandaşlarımızın hastalıklarının ağır geçmesini önleyecek yeni bir gücümüz daha var. Molnupiravir etken maddeli ilaç dağıtılmaya başlandı. Semptomunuz hafif bile olsa testinizi yaptırın ve sizi arayan filyasyon ekibimizden ilacınızı istemeyi unutmayın” ifadelerine yer verdi.

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