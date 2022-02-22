Malatya’da 3 kurum erişilebilirlik logosu aldı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Malatya ili Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, erişebilirlik logosu verilen kurumlara logoları takdim edildi.

Aile Sosyal Politikaları Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan erişilebilirlik logosunu Malatya’da almaya hak kazanan Malatya Havalimanı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Down Kafe, Özel Güvenim Bakım Merkezi olmak üzere 3 kuruma erişebilirlik logoları takdim edildi.

Açılış konuşmasını Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz gerçekleştirdi. Havalimanı Müdürü Akyüz, Malatya da Kamu Kurumları arasında ilk belgeyi aldıklarından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Galip Sökmen ise, Malatya’da bugüne kadar 275 binanın denetlendiğini belirterek “Bakanlığımız tarafından yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamda il müdürlüğü olarak ilimizde 2014 yılı itibari ile Erişilebilirlik İzleme ve Değerlendirme çalışmaları kapsamında 275 bina denetlenmiştir. Yapılan denetimler sonucunda Malatya Havalimanı Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi Gülenyüzler Kafe ve Özel Güvenim Bakım Merkezi Erişilebilirlik Belgesini almayı hak kazandı” dedi.

“Vatandaş odaklı çalışıyoruz”

Devletin vatandaş odaklı çalıştığını kaydeden Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin de, “Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin hür ve eşit sayılması, bu insanlarımızın devlet hizmetlerinden yaralanmaları noktasında da eşit hizmetlerin sunulmasıdır. Vatandaşlarımızın alt kültür ve kimliğine bakılmaksızın eşit görülmesi, devlet kurumlarının da gerek personeliyle, gerek fiziki imkânlarıyla devlet hizmetlerinin sunumumda kendilerini hazır hissetmesidir. Bugün burada ele aldığımız konu vatandaş odaklı devlet yönetiminin bir alt dalıdır. Devlet kurumlarının fiziki ortamların kullanımının vatandaşın kullanımına hazır hale getirilmesidir. Engellilerin ihtiyaçlarını düşünüyor ona göre hizmetlerimizi planlıyor ve sunuyoruz. Bugünkü sunduğumuz hizmetler de bunlardan bir tanesidir. Bunların hepsi bir standart, bir gelişmedir. İnşallah daha da gelişeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Törenin ardından Malatya Havalimanı terminal binası önünde erişebilirlik flaması törenle göndere çekildi.

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