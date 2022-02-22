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Başkan Gürkan, kuzey kuşak yolunda incelemelerde bulundu Gürkan: “Malatya’nın trafik sorunu çözüme kavuşturuluyor”

İHA

Başkan Gürkan, kuzey kuşak yolunda incelemelerde bulundu Gürkan: “Malatya’nın trafik sorunu çözüme kavuşturuluyor”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuzey Kuşak Yolu’nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, “Kuzey Kuşak yolu çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Bir taraftan Büyükşehir Belediyemizin imkânlarıyla yapacağımız işlerimizi devam ettiriyoruz. Hanımınçiftliği bölgesindeki imar uygulamaları yapılmış olan evlerin yıkım çalışmalarına başlayacağız. Kuzey kuşak yolumuzun ihalesinin yapılmasıyla birlikte Malatya’mızın en önemli yol aksı olarak kabul ettiğimiz yolumuzu açmış olacağız” dedi.
Kuzey Kuşak yolunun çok güzel bir hizmet olduğunu belirten Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir de, “Çok muhteşem bir eserin üzerinde sevinç yaşıyoruz. Kadim ve Destan Şehir Battalgazi ile yaşanabilir şehir Yeşilyurt’u birbirine bağlayacak imarıyla, çevresiyle, ulaşımıyla gerçekten çevreyolunun makûs tarihini değiştirecek, değer katacak bir eser. Buraya ilk kazmayı vuran Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Başkanımın gerçekten burada çok büyük bir emeği var. Kuzey Kuşak yolu, Büyükşehir olan Malatya’mıza büyük bir eser olarak ortaya çıkıyor. Yüz yılların özlemi, yüz yıllara hizmet edecek büyük eserler ortaya çıkıyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a, emeği geçen ilgili daire başkanları ve çalışılanlarına çok teşekkür ediyorum. Büyük emekler verildi. Gece gündüz demeden, kar, kış, yağmur, çamur, soğuk demeden çalıştılar. Emeklerine ve yüreklerine sağlık. Bu çevreyolu altına yapılan Kuzey Kuşak Yolu’nun öncelikle hayırlı olmasını ve çevre yolu altına değer katacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Taştepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç ise, “Kuzey Kuşak yolu mahallelerimize büyük katkı da bulunacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Hanımınçiftliği Mahalle Muhtarı Yusuf Dönmez de, “Hanımınçiftliği için gerçekten çok güzel bir hizmet açılıyor. Başkanımızın çok güzel projeleri var. İnşallah kentsel dönüşüm konusunda da bize yardımcı olacaklar. Sağolun var olun Başkanım” açıklamalarında bulundu.
Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “ Geçtiğimiz sene kuzey kuşak yolu aksında çalışmalarımıza başlamıştık. İlk etapta sanat yapılarını tamamladık ve köprü inşaatımız tamamlandı, kullanıma hazır hale geldi. Yüksek alanlara da taş duvar imalatlarımızı tamamladık. Bu dönem içerisinde de yolumuzun altyapı çalışmalarını devam ettiriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin imkânlarıyla yapacağımız çalışmalarımıza başladık. İhale ile yapacağımız kısımlarda da ihale sürecini başlattık. İhale sonrasında üstyapı kaplama imalatlarını tamamlayıp yolumuzu inşallah yılsonuna kadar açmış olacağız. Bu kapsamda yaklaşık 40 bin m3 taş duvar imalatı yapıldı” dedi.
AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ekrem Dağ da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Malatya’da mevcut trafik sorununun çözümü noktasında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Bilindiği gibi Malatya’da trafik ve ulaşım en önemli sorunlarımızdandı. Bu sorunların giderilmesi noktasında mevcut aksa paralel yeni akslar açılması gerekiyordu. Kuzey kuşak yolu, güney kuşak yolu ve kuzey çevreyolu uzun zamandan itibaren söylenilen, her dönemde biraz mesafe alınan ama neticeye erecek çalışmalar yapılmamıştı. Bizler göreve geldikten sonra özellikle kuzey kuşak yolu üzerinde bulunan metruk yapıların yıkımı ve kamulaştırılması gereken yapıların kamulaştırılmaları yapıldı. Gerekli şuyulandırmayla ilgili plan çalışmaları yapıldı. Sanat yapılarıyla, tretuvarlarıyla ve hafriyatlarıyla birlikte büyük bir çalışma yapıldı. Şu ana kadar 40 bin m3 taş duvar ve 200 bin m3 hafriyat çalışması yapıldı. Bundan sonraki süreçte JICA’dan temin ettiğimiz 30 yılı aşkın ve 3 yıl ödemesiz krediyle yolun yapımıyla ilgili temennimiz Haziran ayında ihalesi yapılır diye düşünüyorum. İhale kapsamında yolun yapımı da gerçekleştirilecek. Yol üzerinde bulunan fabrikaların kamulaştırılması, içinde bulunan makinelerin ve müştemilatlarının gerekli ödemelerinin yapılması için ilgili arkadaşlarımıza talimatımızı da verdik. Fabrikanın yıkılarak yolun Çöşnük Kavşağına kavuşturulması noktasında bu yıl çalışmaların bitirilmesi gerçekleştirilecek. Karayollarıyla da yakın temas içerisindeyiz ve karayollarının da bu yıl Alibaba Kavşağıyla, Akçadağ Ankara yol ayrımına kadar ulaşması için yapılan çalışmaları yoğun bir şekilde takip edeceğiz ve oranında açılmasını sağlayacağız. Diğer taraftan güney kuşak yolunun da çalışmalarıyla ilgili birinci etap ihalesi yapıldı. İnşallah önümüzdeki Ekim veya Kasım ayı gibi yolların hepsinin açıldığını göreceğiz. Malatya trafik noktasında, çevre yolunun altı üstü kavramının ortadan kalkması noktasında ve bunların yanında Danişmend Gazi Bulvarı, Anayurt Bulvarı, Alpertunga Bulvarı gibi yeni yollara alternatif paralel yolların açılması sağlanıyor. Anayurt Bulvarımız tamamlandı. Danişmend Gazi ve Alpertunga Bulvarının çalışmaları da inşallah yaz aylarının ortasında tamamlanacak ve yolların açılması gerçekleştirilecek. Özellikle vatandaşlarımızın tek aksa hapsedilmesinin önüne geçilerek alternatifli bir yol kapsamı içerisinde Malatya’nın trafiği ve ulaşımı rahatlatılacaktır diye düşünüyorum. Çalışmalarımızda bizlere destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlarımıza ve bizlere finans sağlayan bütün kurum ve kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. Kazasız belasız huzurlu bir şekilde yollarda seyir edilmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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