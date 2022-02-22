Basketbol’da Türkiye yarı finali heyecanı

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Malatya’da Basketbol U16 Erkekler Bölge Şampiyonasında sporcular topu Türkiye yarı finali başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Tecde Spor Salonunun da bugün başlayan Basketbol U16 Erkekler Bölge Şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçiyor.

Basketbol U16 Erkekler Bölge Şampiyonasına 10 İlden 14 takım ve 220 sporcu katılıyor.

25 Şubat’ta sona erecek olan şampiyona müsabakaları sonrasında, Türkiye yarı final müsabakasına katılacak takımlar belirlenecek.

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