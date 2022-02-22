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Kalçasındaki dev tümör görenleri hayrete düşürdü Kalçasındaki 10 kiloluk tümör nedeniyle 2 aydır oturamıyordu Doktorları bile şaşırtan kanserli tümör başarıyla alındı

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan hastanın kalçasındaki 10 kiloluk tümör, Malatya'da Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılan başarılı operasyonla alındı. Doktorları bile şaşırtan tümör nedeniyle 2 aydır oturamayan hasta sağlığına kavuştu.

Kalçasındaki dev tümör görenleri hayrete düşürdü Kalçasındaki 10 kiloluk tümör nedeniyle 2 aydır oturamıyordu Doktorları bile şaşırtan kanserli tümör başarıyla alındı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan hastanın kalçasındaki 10 kiloluk tümör, Malatya’da Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılan başarılı operasyonla alındı. Doktorları bile şaşırtan tümör nedeniyle 2 aydır oturamayan hasta sağlığına kavuştu.
Şanlıurfa’dan Siverek ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mahmut Kaya’nın 2 yıl önce kalça bölgesindeki leğen kemiğinde kitle ortaya çıktı. Bu süre zarfında çeşitli hastanelere giden hastaya kanser tedavisi konuldu ve tedavisi başladı. Yaklaşık 2 aydır da kalça kemiğindeki tümörü yaklaşık 10 kilograma ulaşan hasta son olarak Malatya’da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne başvurdu. Burada Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Reşit Sevimli ve ekibi tarafından ameliyata alınan hasta yaklaşık 3 saatlik başarılı bir operasyon ile hayatını mahveden dev tümörden kurtuldu.
2 aydır sırtüstü uzanamayan ve oturamayan hasta, ameliyat sonrası bu sorundan kurtulurken, kanser tedavisi ise devam ediyor. Başarılı ameliyata imza atan Doç. Dr. Reşit Sevimli, hastanın kendilerine kalça bölgesinde leğen kemiği ve çevresinde bulunan dev bir kitleyle başvurduğunu belirterek, “Neredeyse 2 yıldır bu kitleden muzdarip. Çeşitli tanılar almış. En son patolojisinde Malign Mezenkimal tümör dediğimiz kalça çevresinde yumuşak doku kanseri olarak geldi. Cerrahisi ile ilgili riskleri çok yüksek olduğu için hastamız ameliyattan çekinmiş ve tümörü zamanla dev boyutlara gelmiş. Biz hastamızı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’mizde gerekli tetkik ve tedavilerini planladıktan sonra hastamızı dün itibariyle 3 saatlik başarılı bir ameliyatla tümöründen kurtardık” dedi.
Aldıkları tümörün yaklaşık 10 kilogram olduğunu ifade eden Sevimli, “Tümörü patolojiye gönderdik, sonucu kanser olarak çıktı. Hastamızın genel durumu iyi. Aynı gün hastamızı servise aldık. Şu an kanamayla ilgili damar sinir pataloji ile ilgili herhangi bir sıkıntımız olmadı. Hastamızın 2 aydır yüz üstü yatmak zorunda olduğu pozisyondan kurtardık. Şu an sırtüstü pozisyonda ve rahat bir şekilde servisimizde hayatını idame etmekte” ifadelerine yer verdi.
Meslek hayatında ilk kez böylesine büyüklükte bir tümör ile karşılaştığını da belirten Sevimli, “Dev boyutlarda bu tarz tümörleri genellikle görmeyiz. İhmal edilmiş ya da hasta tarafından çekinildiği için bazen ameliyatı geciktirebilmekte. Fakat bu da hastanın hayatını riske sokmakta. Hastalarımızı da çok yüksek riskle ameliyata almak zorunda kaldık. Yoğun bakım yerleri ayarladık. Öncesinden 5 ünite kan hazırlığı yaptık. Tümörü besleyen damarları Girişimsel Radyolojideki hocalarımız yaktılar. Daha sonra komplikasyonsuz bir ameliyatla tümörünü çıkarmaya Muaffak olduk” şeklinde konuştu.
Kendisine yük olan tümörden başarılı bir ameliyatla kurtulan hasta Mahmut Kaya da, “Yaklaşık 2 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. Hangi hastaneye gitsem dediler risklidir alamayız. Alırsak daha da fazla yayılır. Hep ertelediler. Biz de dedik başka bir hastaneye gidelim. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne geldik. Sağ olsun Reşit Bey çok iyi bir doktor. Onun methini daha önce duymuştum onun için geldik. Allah ondan razı olsun. 2 aydır yüz üstü yatıyorum ama 2 yıldır çekiyorum. 2 aydır bütün hareketlerim kısıtlanmış durumda. Kitle son zamanlarda daha çok büyümeye başladı. Şu anda çok rahatım. Hocamızın sayesinde daha rahatım sağlığıma kavuştum. Bundan sonraki yaşantım daha da ferah olacak. En azından oturabileceğim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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