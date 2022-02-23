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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam küvette ölü bulundu

İHA

– Malatya'da yakınlarının kendisinden bir süredir haber alamadığı yaşlı adam yalnız yaşadığı evinin küvetinde ölü bulundu.

Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam küvette ölü bulundu

– Malatya’da yakınlarının kendisinden bir süredir haber alamadığı yaşlı adam yalnız yaşadığı evinin küvetinde ölü bulundu.
Olay, 09.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neyzen Sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Battal Kütük’ten (87) bir süredir haber alamayan yakınları durumu ikametin yedek anahtarının bulunduğu bölgede esnaflık yapan Recep A.’ya (59) bildirdi. Bunun üzerine ikamete giren Recep A. su sesinin geldiği banyoda Battal Kütük’ü küvete başı eğilmiş hareketsiz halde buldu. Recep A.’nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Battal Kütük’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Biri İstanbul’da 4’ü yurtdışında yaşadığı öğrenilen 5 çocuğu bulunan Battal Kütük’ün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin ikamette yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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