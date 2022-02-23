Covid-19'da kan stokları azaldı polisler kan bağışı yaptı

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Covid19 salgını nedeniyle stokları azalan Türk Kızılay’ına kan bağışı yaparak destek verdi.

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü, Covid 19 salgını nedeniyle stokları azalan Türk Kızılay’ına kan bağışı yaparak destek verdi. Pandemi süreciyle birlikte kan stoklarında yaşanan azalma yaşanmasının ardından harekete geçen Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri ziyaret ettikleri Kızılay Kan Bağış Merkezi’nde “Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır! İyilik #SensizOlmaz” sloganıyla kan bağışında bulundu.

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