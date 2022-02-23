Satranç Şampiyonası çekişmeli geçti

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Malatya’da okul sporları Satranç gençler kategori yarışması tamamlandı. Dereceye giren sporcu öğrenciler, bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil etme hakkını elde ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) Malatya Satranç Merkezinde yapılan Okul Sporları Gençler Kategorisi Satranç İl Birinciliği şampiyonası kupa töreniyle tamamlandı. 35 takımın yarıştığı Satranç il birinciliği yarışması çekişmeli geçti. Satranç İl Birinciliği Genç Kızlar Kategorisinde, Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi birinci, Atatürk Kız Anadolu Lisesi ikinci ve Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu. Gençler Açık Kategorisinde ise Özel İntegral Lisesi birinci, Fatih Anadolu Lisesi ikinci ve Özel Çamlıca Koleji Fen Lisesi üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcu öğrenciler, bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil etme hakkını elde ettiler.

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