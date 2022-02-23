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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un kitabının tanıtım programı düzenlendi Rektör Kızılay, “ Türkmenistanlı öğrenciler adeta birer kültür elçi” Vali Baruş, “Türkmenistanlı kardeşlerimiz ile gönül bağlarının güçlenmesi bizleri onore ediyor”

İHA

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un kitabının tanıtım programı düzenlendi Rektör Kızılay, “ Türkmenistanlı öğrenciler adeta birer kültür elçi” Vali Baruş, “Türkmenistanlı kardeşlerimiz ile gönül bağlarının güçlenmesi bizleri onore ediyor”

Malatya İnönü Üniversitesi’nde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un "Ak Şehrim Aşkabat" adlı kitabının tanıtım programı ile "Türkmenistan Fotoğraf Sergisi" düzenlendi.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Türkmenistan Fotoğraf Sergisi’nin ardından "Ak Şehrim Aşkabat" adlı kitabının tanıtım programı düzenlendi. Tanıtım programının açılışında konuşan İnönü Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Türkmenistan kültürünü ve zenginliği yansıtan bu öğrencilerimiz aynı zamanda üniversitemizde ve şehrimizde adeta birer kültür elçisi olarak kardeş ülkemizi temsil etmektedir” dedi.
İnönü Üniversitesi’nde birçok Türkmenistanlı öğrencilerin olduğunu ifade eden Rektör Kızılay, “Üniversitemizde şimdiye kadar 189 Türkmen öğrencimiz üniversitemizden mezun oldu. Şu anda da 75 Türkmen öğrencimiz lisans ve lisansüstü eğitimine devam etmektedir. Tüm öğrencilerimiz gibi Türkmen öğrencilerimizde gerek sosyal bilimler alanında gerek Fen ve Mühendislik alanlarında ve gerekse özellikle sağlık bilimleri alanında çok başarılı ve verimli bir eğitimi üniversitemizin huzurlu, güvenli ortamında almaktadırlar” şeklinde konuştu.
“ Türkmenistan ile ortak politikalar çerçevesinde hareket etmek son derece önem arz etmekte”
Türkiye ve Türkmenistan arasındaki kardeş ilişkilerinin eğitim ve ticaret alanında yoğunlaştığını belirten Kızılay ise, “ Türkiye ile Türkmenistan arasındaki kardeşçe ilişkilerin özellikle eğitim ile ekonomik ve ticaret alanında yoğunlaştığı görülmektedir. Karşılıklı saygı, işbirliği ve iki ülkenin ortak politikaları üzerine kurulu bu ilişkiler siyasi, ticari, eğitim, kültürel ve sosyal alanlarda gelişerek devam etmektedir. Ülkemiz açısından Türkmenistan ile ortak politikalar çerçevesinde hareket etmek son derece önem arz etmekte olup, bu manada kültürel ve ekonomik alanda pek çok adımlar atılmaktadır” ifadelerini kullandı.
Turgut Özal Tıp Merkezi hakkında da bilgi veren Kızılay, “ Turgut Özal Tıp Merkezi organ nakli konusunda karaciğer nakli başta olmak üzere sadece ülkemizin değil Avrupa’nın bir numarasıdır. Dünyada iki numaralı yere uzun yıllardın oturmuş durumda. 2021 yılında da bu başarısını arttırarak devam ettirdi. Kök hücre, kemik iliği naklide ülkemizin birinci sırasındadır. Bu başarısını 2021 yılında da arttırarak devam ettirdi” ifadelerine yer verdi.
“Dostluk ve kardeşlik merkezi Aşkabat”
Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ise Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un kaleme aldığı eserin Türkçeye çevrilmesinde memnuniyet duyduğunu belirterek, “ Devlet başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un kaleme aldığı külliyatın en yeni eseri olan ve dünyanın en güzel şiirlerden birisi de ata vatan Türkmenistan’ın başkeni Aşkabat’ı anlatan bu güzide kitabın Türkçeye çevrilmesi bizi son derece mennun etti. Söz konusu eser sayesinde hürmetli devlet başkanının da şiirinde en güzel şekilde ifade ettiği gibi dostluk ve kardeşlik merkezi olan Aşkabat’ın güzellikleri tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de daha fazla bilinir hale gelecektir” dedi.
Türk dünyasında yeni bir çığır açıldığını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Türk Cumhuriyetleri ve Türkçe konuşan ülkeler çerçevesi içerisinde Ak Sakallılar heyeti oluşturdu. Bu Ak Sakallı heyetinin bu yılki başkanı da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığını yapmış Binali Yıldırım Bey görevlendirildi. Kendilerini tebrik ederiz. Artık Dede Korkut’umuz da Bilge Kağan’larımız da var dedik. Artık Türk dünyasının o eski yaslı ve hüzünlü günlerin yerine yeni bir format yeni bir çığır açıldı” ifadelerini kullandı.
Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, “Ak Şehrim Aşkabat” kitabında Aşkabat’ta yaşanan büyük dönüşümlerin anlatıldığına değinerek, “ Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un "Ak Şehrim Aşkabat" kitabı, Türkmenistan'ın başkenti, ismi sevgi şehri anlamına gelen Aşkabat’ın 140. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle Milli Liderimizin halkımıza ve dünya kamuoyuna eşsiz bir armağan olmuştur. Kitapta, Türkmenistan'ın başkentinde yaşanan büyük dönüşümler anlatılıyor. Aşkabat'ın tarihi ayrıntılı olarak ele alınmakta. Bağımsızlık yıllarında Aşkabat'ta milli kimliği, tarihi ve kültürel değerleri vurgulayan çok çeşitli tesislerin yapıldığı belirtiliyor. Birçok yeni binanın benzersiz özellikler onları Guinness Rekorlar Kitabı’na dahil etmeyi mümkün kıldığı vurgulanıyor. Şehrin mimari özellikleri tüm detaylarıyla anlatılıyor. Bütün bunlar kitapta çok sayıda renkli resim ve fotoğraflarla tamamlanıyor” şeklinde konuştu.
“ Başkent Aşkabat Türkmenistan’ın mercan şehridir”
Aşkabat’ın Türkmenistan’ın bağımsızlık yıllarında elde ettiği başarıyı dünyaya gösteren yüzü olduğunu vurgulayan Amanlıyev, “ Başkent Aşkabat Türkmenistan’ın mercan şehridir. Ülkemizin bağımsızlık yıllarında elde ettiği başarıyı dünya toplumuna gösteren yüzüdür. Aşkabat sokaklarında dolaşırken devlet başkanımızın Aşkabat’ın her alanda büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunduğuna tanık oluyoruz. Başken Aşkabat’ın 140 yıllık tarihinde şehrin savaş yıllarını sıkıntılarını saniyeler içinde şehri tam anlamıyla yerle bir eden yıkıcı 1948 depremine kadar birçok zorlu testten geçirildiği unutulmamak gerekir” dedi.
Vali Aydın Baruş ise Türkmenistanlılar ile gönül bağının güçlenmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, “ Bizim kardeşimiz olarak nitelediğimiz ata yurdumuzda yaşayan Türkmenistanlı kardeşlerimizin Türkiye ile olan gönül bağlarının güçlenmesi bizleri her zaman onore ediyor. Hem Türkmenistanlı kardeşlerimizi üniversitemizde görmekten hem de onları bugün bu etkinlikte ağırlamaktan da büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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