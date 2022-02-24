Hırsızlar suçüstü yakalandı

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde girdikleri bir evin eklentilerinde hırsızlık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Edilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan mahallesinde M.A.’ya ait ikametin bahçe ve deposuna giren A.Ö. ile M.A. hırsızlık yaparken ev sahibi tarafından suçüstü yakalanırken, şüpheliler ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

Gözaltında tutulan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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