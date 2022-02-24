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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt'ta tarih ve kültürel yatırımlarına tam not

İHA

Yeşilyurt'ta tarih ve kültürel yatırımlarına tam not

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışman Yardımcısı, Kırk Kırgız Boyunun Başkanı Amanbay Toktoroviç Omurzakov, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ile Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt’un tarihsel ve kültürel hazinelerini ön plana çıkartan Tarihi Yeşilyurt Konaklar ile Gedik Kültür Merkezini incelediler. Misafirler, Yeşilyurt Belediyesi’nin tarih ve kültürel yatırımlarına tam not verdiler.
Tarih, Kültür, Gastronomi ve Sanayi kenti olan Yeşilyurt’un tarihsel ve kültürel bütün zenginliklerini ön plana çıkartan Tarihi Yeşilyurt Konakları, Malatya’yı ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.
Malatya’da düzenlenen ‘AK Şehrim Aşkabat’ kitabının tanıtımı ile Türkmenistan Fotoğraf Sergisine katılan Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışman Yardımcısı, Kırk Kırgız Boyunun Başkanı Amanbay Toktoroviç Omurzakov, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Gedik Kültür Merkezi ile Tarihi Yeşilyurt Konaklarını gezip, Yeşilyurt’un tarihi, kültürü, medeniyeti ve gastronomi hakkında bilgiler edindiler.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’ında yer aldığı gezi programında Yeşilyurt’un tarihi, kültürü, geleneksel hayatı, meslekleri ve yemeklerinin bugünden geleceğe taşınmasını sağlayan kültürel ve sanatsal yatırımlar hakkında misafirlerine bilgiler aktardı.
Tarihi Yeşilyurt Konaklarının önemli misafirleri ağırladığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ ‘AK Şehrim Aşkabat’ kitabının tanıtımı ile Türkmenistan Fotoğraf Sergisine katılan dost ve kardeş ülke Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçimizi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışman Yardımcısı, Kırk Kırgız Boyunun Başkanımızı, İnönü Üniversitesi Rektörümüzü ve Yeşilyurt’un yetiştirdiği çok değerli işadamlarımızdan Ahmet Çalık’ı tarih, kültür, gastronomi ve sanayi kenti olan Yeşilyurt’umuzda ağırlamaktan kıvanç duymaktayız. Tarihi zenginlikleri ve kültürel hazineleriyle bin yıllık Anadolu medeniyetinin tüm unsurlarına sahip güzel ilçemizin var olan tüm güzelliklerini yaşatmak, bugünden geleceğe taşımak adına hizmete sunduğumuz kültürel, sanatsal ve eğitim mekanlarımızı misafirlerimizle birlikte tek tek gezerek, bilgiler aktardık” diye konuştu.
İnceleme gezisinin verimli ve güzel geçtiğini vurgulayan Çınar, “Misafirlerimizin kültürel yatırımlarımıza yönelik güzel sözleri bizleri mutlu etmiştir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin tarihi, kültürü ve gastronomisini ön plana çıkarmak için çok yoğun çaba sarf ediyoruz. Bir zamanlar atıl vaziyette olan Gedik Tepesinde hizmete sunduğumuz Gedik Kültür Merkezimizdeki Çoban Müzemiz, El Sanatları Galerimiz, Cezaevi Müzemiz, Millet Kıraathanemiz, Sergi Salonumuz ve Oba Çadırımızın yanı sıra yine atıl vaziyetteyken restorasyon projelerimizle baştan aşağıya yenilediğimiz Tarihi Yeşilyurt Konaklarımız ve Müzelerimizle bugünden geleceğe birbirinden kıymetli eserler emanet ediyoruz. Lezzet Caddemizde ki Butik Otelimiz, Kahve Konağımız, Yeşilyurt Mutfağı ve Yeşilyurt Pastanemiz, Kent Belleği Müzemiz, Gastronomi Konağımız, sokak, meydan ve cephe sağlıklaştırma projelerimizle bu bölgenin tarihini yeniden ayağa kaldırdık. Damaklara hitap eden çok lezzetli yemeklerimizi tanıtmak amacıyla gerek fiziksel yatırımlar gerekse de coğrafi işaret tescil süreçlerinde başarılı çalışmaların altına imza atıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan yerel yönetim olarak ta bu alandaki çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmekteyiz. Aynı zamanda tekstil ve dokumada marka olan Çırmıhtı’mızın bu kadim mesleğini yaşatmak amacıyla Çalık Holdingin, Çalık Ailesinin ve İş adamımız Sayın Ahmet Çalık’ın destekleriyle hizmete sunduğumuz Mahmut ÇalıkAhmet Çalık Tekstil Müzemizde bin 500’e yakın çok kıymetli nostaljik eşyaları sergiliyoruz. Yeşilyurt’un kirazı, konakları, birlik ve beraberliği ile yeşilini simgeleyen, hünerli kadınlarımızın elinde dokunan Yeşilyurt Halımızı da turizme kazandırmak içinde çalışmalar yürütüyoruz. Kültürel yatırımlarımıza desteklerinden dolayı Ahmet Çalık ve Çalık Ailesine huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler bölgemizin tarihine ve kültürüne değer katan bütün eserleri el birliği ve dayanışma ruhuyla gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu arada her yıl Haziran ayında düzenlediğimiz Kiraz Festivalimize ve karakucak güreşlerine ev sahipliği yapan Güreş Sahamızı da yeni bir projeyle baştan aşağıya yeniliyoruz. Ahmet Atılgan Parkımız ve Güreş Sahamızı yeni ve farklı bir projeyle yeniden hizmete sunarak buraya yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızı, Müzelerimizi ve buradaki tüm yatırımlarımızı hizmete sunarken bizlere desteklerini esirgemeyen bütün esnaflarımıza, muhtarlarımıza, mahalle sakinlerimize ve iş adamlarımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim temel gayemiz, doğal ve tarihi zenginliklere sahip Yeşilyurt’umuzun iç ve dış turizme hak ettiği payı alabilmesi ve bölgemize daha fazla yerli ve yabancı turistin gelmesini sağlamaktır. Hedeflerimize ulaşmak içinde çok çalışıyoruz. Malatya ziyaretleri kapsamında davetimize icabet edip bugün aramızda olan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışman Yardımcısı, Kırk Kırgız Boyunun Başkanımız ile Türkmenistan Ankara Büyükelçimize, Rektörümüze ve İşadamımız Ahmet Çalık’a bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Misafirlerimiz aracılığıyla dost ve kardeş ülke olan Kırgızistan ve Türkmenistan’da yaşayan bütün kardeşlerimize Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’tan selam, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kırgızistan ve Türkmenistan’da yaşayan bütün kardeşlerimizi Malatya ve Yeşilyurt’a davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan kültürel yatırımları çok beğendiklerini ifade eden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışman Yardımcısı, Kırk Kırgız Boyunun Başkanı Amanbay Toktoroviç Omurzakov, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ile İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ederek kutladılar.
Çınar da ziyaretin sonunda misafirlerine Tarihi Yeşilyurt Konaklarını simgeleyen tablo ile kayısı paketi hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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