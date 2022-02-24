Dijital iş modellerine üner örneği

Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nde görevli Elektrik ve Elektronik Mühendisi Mehmet Gündem, bir konferansta, dijital teknolojinin öneminden söz ederek, dijital iş modellerine uber örneğini verdi.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından, İnönü ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda Sanayi 4.0Dijital Dönüşüm ve Teknofest konuları hakkında farkındalık ve bilgilendirme konferansı düzenlendi.

Konferansa, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Durmaz, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Cihangir Boztepe ve Dr. Öğr. Üyesi Cemal Keleş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Elektrik ve Elektronik Mühendisi Mehmet Gündem, konuşmasında sanayi devrimleri ve sanayi 4.0 hakkında öğrencilere bilgi verdi. Sanayi 4.0 devriminde bilişim teknolojileri ile endüstri faaliyetlerinin bir araya gelmesiyle üretim aşamalarında dijitalleşmenin gerçekleştiğini vurgulayan Gündem, dijital iş modellerine Uber’in kendisine ait herhangi bir taksisinin olmayışını örnek verdi.

Gündem, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye’de yapılan faaliyetlerden, SİHA ve teknolojik yatırımlardan bahsetti. Programda patent ve faydalı modelin önemine değinen Gündem, programda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Malatya’da ARGE ve Tasarım Merkezi ve Teknokent’in bulunduğunu belirtti.

Gündem, konuşmasının sonunda, “Eğer projeniz var ise, Teknofest’e başvurabilirsiniz. Başvurular 28 Şubat 2022 tarihine kadar devam ediyor ve başvurular www.teknofest.org/tr adresinden çevrim içi olarak yapılabilir ve ayrıca geçen Teknofest’te de Malatya adına 4 tane birincilik aldık” dedi.

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