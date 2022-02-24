Malatya TSO’da eğitim sektörünün sorunları masaya yatırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya TSO’da eğitim sektörünün sorunları masaya yatırıldı

İHA

Malatya TSO’da eğitim sektörünün sorunları masaya yatırıldı

TOBB’da düzenlenecek 'Eğitim Sektör Buluşmaları ve Çalıştayı'nda sunulmak üzere hazırlanacak dosya için Malatya TSO’da eğitim sektörünün sorunları masaya yatırıldı.
1 Mart 2022 tarihinde Ankara’da TOBB ev sahipliğinde “Eğitim Sektör Buluşmaları ve Çalıştayı” düzenlenecek. Çalıştaya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer de katılacak.
Toplantıya Malatya TSO adına Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Meclis Başkanı Hasan Özkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir katılım sağlayacak.
Ankara’da düzenlenecek toplantı öncesinde Malatya TSO’da Özel Öğretim Kurumları, Kurslar, Kitabevleri, Yayıncılar, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinin sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere toplantı düzenlendi.

“Sorunlarınızı dosya halinde ileteceğiz”
Sektör temsilcilerinin yoğun katılım sağladığı toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, “Oda yönetimi olarak en önemsediğimiz konu; sektör temsilcileri ile bir araya gelmek, sorunları istişare etmek ve çözüm önerileri sunmaktır. 1 Mart 2022 tarihinde Ankara’da ‘Eğitim Sektör Buluşmaları ve Çalıştayı’ düzenlenecek. Bu çalıştaya TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katılacak. Malatya TSO olarak hazırlayacağımız, Eğitim Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri dosyasını Milli Eğitim Bakanımıza doğrudan ileteceğiz. Bu dosyanın hazırlanmasında siz üyelerimizin bizlere ileteceği konular oldukça önemli. Malumunuz tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını halen devam ediyor. Virüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz dönemlerde uygulanan bazı tedbirler birçok sektörü olduğu gibi sizin sektörünüzü de olumsuz etkiledi. Yeni yeni toparlanmaya başlayan sektörünüzün birçok sorunu olduğunu biliyoruz. Tüm sektörlerin olduğu gibi, eğitim sektörünün sorunlarını zaten sık sık hazırladığımız dosyalarla TOBB’a ve bakanlığa iletiyoruz. TOBB yönetiminde olmam dolayısıyla, birçok konuyu doğrudan iletme imkânımız da oluyor. Ancak, bugün sizlerin burada olması ve sorunlarınızla birlikte çözüm önerilerinizi anlatmanızı önemsiyoruz” dedi.

Sektör temsilcileri sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı
Başkan Sadıkoğlu’nun konuşmasının ardından toplantıya katılım sağlayan herkes sektörlerinin sorunlarını dile getirerek çözüm önerilerini sıraladı. Toplantıda dile getirilen tüm sorunlar ve çözüm önerileri Malatya TSO tarafından hazırlanacak dosya ile TOBB Başkanı’na ve Milli Eğitim Bakanı’na takdim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatyalı Sporcu Balık, tırmanışta Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Malatyalı Sporcu Balık, tırmanışta Türkiye Şampiyonu ...
Dijital iş modellerine üner örneği
YEREL HABERLER Dijital iş modellerine üner örneği
Başkan Güder’den eğitime tam destek
YEREL HABERLER Başkan Güder’den eğitime tam destek
Yeşilyurt'ta tarih ve kültürel yatırımlarına tam not
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta tarih ve kültürel yatırımlarına tam not
Nüfusmatikler, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER Nüfusmatikler, vatandaşların işlemlerini ...
YKS ücreti kaymakamlıktan
YEREL HABERLER YKS ücreti kaymakamlıktan
Hırsızlar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlar suçüstü yakalandı
Battalgazi Belediyesi’nden ödüllü bilgi yarışması
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden ödüllü bilgi yarışması
Malatya Büyükşehir’in Şehir Tiyatrosu etkinliklerine devam ediyor
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’in Şehir Tiyatrosu etkinliklerine ...
Malatya'da dron ile sürücülere sıkı takip
YEREL HABERLER Malatya'da dron ile sürücülere sıkı takip
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un kitabının tanıtım programı düzenlendi Rektör Kızılay, “ Türkmenistanlı öğrenciler adeta birer kültür elçi” Vali Baruş, “Türkmenistanlı kardeşlerimiz ile gönül bağlarının güçlenmesi bizleri onore ediyor”
YEREL HABERLER Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un ...
Satranç Şampiyonası çekişmeli geçti
YEREL HABERLER Satranç Şampiyonası çekişmeli geçti
Kulaçlar derece için atıldı
YEREL HABERLER Kulaçlar derece için atıldı
Kadın işçilerine kadın dokunuş
YEREL HABERLER Kadın işçilerine kadın dokunuş
Covid-19'da kan stokları azaldı polisler kan bağışı yaptı
YEREL HABERLER Covid-19'da kan stokları azaldı polisler kan bağışı ...
Vali Baruş, halı dokuma kursunda
YEREL HABERLER Vali Baruş, halı dokuma kursunda
“Mahallede Maç Var” a 16 başvuru
YEREL HABERLER “Mahallede Maç Var” a 16 başvuru
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam küvette ölü bulundu
YEREL HABERLER Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam küvette ölü ...
Yabancılara Türkçe eğitimi
YEREL HABERLER Yabancılara Türkçe eğitimi
Milletvekili Hakan Kahtalı'dan iddialara yanıt
YEREL HABERLER Milletvekili Hakan Kahtalı'dan iddialara yanıt
İnönü Üniversitesi ve Samarqand Devlet Üniversitesi arasında kültürel işbirliği
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi ve Samarqand Devlet Üniversitesi ...
Yeni Malatyaspor ertelenen Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor ertelenen Gaziantep FK maçı ...
Kalçasındaki dev tümör görenleri hayrete düşürdü Kalçasındaki 10 kiloluk tümör nedeniyle 2 aydır oturamıyordu Doktorları bile şaşırtan kanserli tümör başarıyla alındı
YEREL HABERLER Kalçasındaki dev tümör görenleri hayrete ...
Basketbol’da Türkiye yarı finali heyecanı
YEREL HABERLER Basketbol’da Türkiye yarı finali heyecanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.