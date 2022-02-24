TOBB’da düzenlenecek 'Eğitim Sektör Buluşmaları ve Çalıştayı'nda sunulmak üzere hazırlanacak dosya için Malatya TSO’da eğitim sektörünün sorunları masaya yatırıldı.

1 Mart 2022 tarihinde Ankara’da TOBB ev sahipliğinde “Eğitim Sektör Buluşmaları ve Çalıştayı” düzenlenecek. Çalıştaya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer de katılacak.

Toplantıya Malatya TSO adına Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Meclis Başkanı Hasan Özkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir katılım sağlayacak.

Ankara’da düzenlenecek toplantı öncesinde Malatya TSO’da Özel Öğretim Kurumları, Kurslar, Kitabevleri, Yayıncılar, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinin sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere toplantı düzenlendi.



“Sorunlarınızı dosya halinde ileteceğiz”

Sektör temsilcilerinin yoğun katılım sağladığı toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, “Oda yönetimi olarak en önemsediğimiz konu; sektör temsilcileri ile bir araya gelmek, sorunları istişare etmek ve çözüm önerileri sunmaktır. 1 Mart 2022 tarihinde Ankara’da ‘Eğitim Sektör Buluşmaları ve Çalıştayı’ düzenlenecek. Bu çalıştaya TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katılacak. Malatya TSO olarak hazırlayacağımız, Eğitim Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri dosyasını Milli Eğitim Bakanımıza doğrudan ileteceğiz. Bu dosyanın hazırlanmasında siz üyelerimizin bizlere ileteceği konular oldukça önemli. Malumunuz tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını halen devam ediyor. Virüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz dönemlerde uygulanan bazı tedbirler birçok sektörü olduğu gibi sizin sektörünüzü de olumsuz etkiledi. Yeni yeni toparlanmaya başlayan sektörünüzün birçok sorunu olduğunu biliyoruz. Tüm sektörlerin olduğu gibi, eğitim sektörünün sorunlarını zaten sık sık hazırladığımız dosyalarla TOBB’a ve bakanlığa iletiyoruz. TOBB yönetiminde olmam dolayısıyla, birçok konuyu doğrudan iletme imkânımız da oluyor. Ancak, bugün sizlerin burada olması ve sorunlarınızla birlikte çözüm önerilerinizi anlatmanızı önemsiyoruz” dedi.



Sektör temsilcileri sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı

Başkan Sadıkoğlu’nun konuşmasının ardından toplantıya katılım sağlayan herkes sektörlerinin sorunlarını dile getirerek çözüm önerilerini sıraladı. Toplantıda dile getirilen tüm sorunlar ve çözüm önerileri Malatya TSO tarafından hazırlanacak dosya ile TOBB Başkanı’na ve Milli Eğitim Bakanı’na takdim edilecek.

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