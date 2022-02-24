Koyun ve Keçi Birliğinden, küpe ve kayıt defteri dağıtım toplantısı

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından, Soy Kütüğü Projesindeki yetiştiricilerin katıldığı, kuzu küpeleri ve verim kayıt defteri dağıtımı ile ilgili toplantı yapıldı.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birlik binasında gerçekleştirilen toplantıya, İl Tarım Ve Orman Müdürü Tahir Macit, İl Müdür Yardımcısı Ramazan Çolak, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Selami Aygen, Tarım Orman İl Müdürlüğü, birlik teknik personelleri ve soy kütüğü projesindeki yetiştiriciler katıldı.

Toplantıda konuşan, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı İhsan Akın, hayvan sayısının ve soy kütüğü projesindeki yetiştiricilerin sayısını artacağının belirterek, “ Soy kütüğü projemizin destekleme anlamında 2. Yılı, projemizdeki verim tutulması ve hastalıklar ile mücadele aşılama ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri sürmektedir bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Destekler artarak devam edecek olup hayvan sayımız ve soy kütüğü projesindeki yetiştiricilerimizin sayısı inşallah önümüzdeki süreçte artacak, bizler el ve gönül birliği ile soy kütüğü ile ilgili Malatya’mızda Akkaraman ırkının teşvik edilmesi desteklenmesi ve verim kaydının tutulması anlamında çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Bilinçli bir şekilde hayvan yetiştiriciliğinin hem ekonomiye hem de ile katkı sunacağını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, “ Karlı ve bilinçli bir üretimin ana temeli kayıtlı ve bilinçli bir şekilde üretim yapmaktır. Nasıl üretim yapıldığını bilen üreticilerimiz karlı bir üretim yapmış olur. Bu anlamda soy kütüğü projemizin kayıtlı ve bilinçli bir şekilde yapılması hem yetişicilerimize hem de ilimize katkı sağlar ve ekonomiye katkı sağlar” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından soy kütüğü projesindeki yetiştiricilere küpeler ve verim kayıt defterleri dağıtıldı. Birçok yetiştirici yaşadığı sorun ve sıkıntıları dile getirdi. Birlik tarafından, sorunların çözülmesi noktasında ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçileceği söylenildi.

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