Emekli polis, diş kliniğinde beklerken kalp krizinden öldü

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, emekli polis memuru Ahmet Kuzucu (72), diş tedavisi için gittiği klinikte bekleme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Çilesiz Mahallesi'nde özel bir diş kliniğinde meydana geldi. Ahmet Kuzucu'nun bekleme salonundaki koltukta uzun süre hareketsiz durduğunu fark eden klinik çalışanları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kuzucu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Kuzucu'nun cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside Kuzucu'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-02-24 16:24:05
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