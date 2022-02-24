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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 yaralı

İHA

Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 yaralı

Malatya’da iki esnaf arasında çıkan baltalı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Akbay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iki esnaf arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek baltalı, bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda İ.K., M.K., İ.K. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olaya karıştıkları belirlenen N.Y. ile A.Y. gözaltına alındı.
Olay, yerinde inceleme yapan ekipler bir adet balta ile bıçak bulurken, iş yerlerinde maddi hasarın oluştuğunu belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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