Futsal Turnuvası’nda şampiyon Malatya Büyükşehir Basın oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Büyükşehir Belediyesi birimlerinin katıldığı Arslantepe Futsal Turnuvası’nda Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü takımı MASKİ Genel Müdürlüğü takımını finalde 65 mağlup ederek şampiyon oldu.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Muhammed Ali Clay Spor Salonunda düzenlenen turnuvanın finali Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile MASKİ Genel Müdürlüğü takımları arasında oynandı. Final müsabakasının başlama vuruşunu ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptı. Çekişmeli geçen final müsabakasının 30’uncu dakikasında Basın Yayın Şube Müdürlüğü bulduğu golle karşılaşmada 10 öne geçti. Maçın son saniyelerinde MASKİ Genel Müdürlüğü eşitliği sağladı ve mücadele 11’lik eşitlikle sona erdi. Uzatma dakikalarında da her iki takım yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve uzatma dakikalarının sona ermesinin ardından seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında 54’lük üstünlük sağlayan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü takımı, karşılaşmayı 65’lik skorla kazandı. 16 takımın 4 grup halinde mücadele ettiği Arslantepe Futsal Turnuvasının şampiyonu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü takımı oldu.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü takımı kupayı MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert’in elinden aldı. Turnuvada oynanan 3’üncülük maçında karşı karşıya gelen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı müsabakasının galibi ise maçı 21 kazanan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı oldu.

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