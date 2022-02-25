Üniversite öğrencileri sordu, başkan Güder cevapladı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi bünyesinde düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle buluştu. Soru cevap şeklinde gerçekleşen söyleşide öğrencilerle eğitim üzerine sohbet eden Başkan Güder, ilçedeki gençlik yatırımları hakkında da bilgiler paylaştı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye’nin aydınlık yarınları üniversite öğrencileri ile söyleşi programında bir araya geldi. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde düzenlenen söyleşiye katılan Başkan Güder, öğrenciler tarafından kendisine yöneltilen soruları samimiyetle cevapladı ve onların taleplerini dinledi. İlçede yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili görsel sunum eşliğinde bilgiler veren Başkan Güder, projelerin ilçeye olan kazanımlarını bir bir anlattı. Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı söyleşi programında öğrenciler, altüst yapı, gençlik yatırımları, hizmet ve gönül belediyeciliği ile üniversite çevresinin gelişimi hakkında yönelttikleri soruların cevaplarını en yetkili mercilerden almanın mutluluğunu yaşadı. Öğrencilerin gelecek planlamasında dikkat etmesi gereken noktalara değinen Başkan Güder, geleceğimizin teminatı gençlerin fikirlerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini belirtti.



“Gençlerimizin fikirleri ve idealleri bizler için çok kıymetli”

Güder, “Ufku açık, sorumluluğunu bilen bir nesil yetiştirmek için taşın altına elimizi koymaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Değerli öğrencilerimizle bir arada olmak bizleri mutlu ediyor. Geleceğimiz olan değerli öğrencilerimize ilçemize yaptığımız projelerimizi anlattık ve yarınlarına katkı sağlayacak güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Yerel yönetimler, iletişimle bütünleşen bir bölüm. Bizde iletişimimizi vatandaşla gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin fikirleri ve idealleri bizler için çok kıymetli. Türkiye’nin yarınları öğrencilerimizde her daim katkılarına ihtiyacımız var. Battalgazi Belediyesi olarak öğrencilerimizle birlikte yapmak isteyeceğiniz tüm projelere açığız. Ufku açık, sorumluluğunu bilen bir nesil yetiştirmek için bugüne kadar taşın altına elimizi koymaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Son üç yıldır ilçemize kazandırdığımız ve devam eden projelerimizi sinevizyon gösteri ile sizlere sunduk. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda durmadan, yorulmadan ve hiçbir zaman usanmadan imkanlarımız dahilinde yatırımlarımızı gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Sizlerinde bildiği gibi Dünya olarak Türkiye olarak ve Battalgazi olarak zor günler geçirdik. Dünya olarak pandemi Battalgazi olarak ise bölgemizde şiddetli bir deprem yaşadık. Depremden ilçemiz büyük derecede etkilenmişti. Bir yandan depremin yaralarını sararken diğer yandan da ilçemizi güzel yarınlara hazırlamak için yatırımlarımızı sürdürdük. Göreve gelmeden önce hizmette bazı önceliklerimiz vardı. Bunlardan bir tanesi de gençlerimiz için yapacağımız hizmet ve yatırımlardı. Göreve gelir gelmez gençlerimiz için çok kapsamlı çalışmalarımızı başlattık. Çünkü gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. İster iş hayatında, ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz. Genç kardeşlerimizin dinamizmiyle ülkemizin çok daha güzel işlere imza atacağını inanıyorum. Battalgazi Belediyesi olarak sizlerin emrine amadeyiz. Sizlere de büyük işler düşüyor. Derslerinize çok çalışın. Hepinizin gözlerinden öpüyorum” dedi.

Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren söyleşi programının sonunda Güder tarafından İletişim Fakültesi öğrencilerine çeşitli hediyelerde dağıtıldı.

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