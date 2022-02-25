Yeni Malatyaspor Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

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Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK tesislerinde, Teknik Sorumlu Alaatin Gülerce yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve taktik çalışmalarla devam etti.

Sarısiyahlı ekipte cezalı durumda olan Sadık Çiftpınar idmanda yer aldı.

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