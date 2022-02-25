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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, muhtarların konuğu oldu

İHA

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, muhtarların konuğu oldu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Battalgazi Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği geleneksel istişare toplantısının konuğu oldu.
Battalgazi Muhtarlar Derneği yönetiminde yer alan ve derneğin üyesi olan muhtarlarla ile bir araya gelen Başkan Sadıkoğlu, “Demokrasi zincirinin ilk halkası olan muhtarlarımız kendi mahallelerinde bir büyükelçi edasıyla hizmet veriyorlar. Mahallelerinin alt yapısından üst yapısına, sosyal durumu iyi olmayan mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına kadar her konuyla ilgileniyorlar. Muhtarlarımız bir şehrin en önemli sorunlarını üst kurumlara en doğru şekilde aktaran unsurlardır. Bu nedenle Malatya TSO olarak muhtarlarımızı önemsiyoruz. Şehrimizin ekonomisini büyütmek adına attığımız her adımda muhtarlarımızın fikirleri bizim için önemli. Elimizden gelen her türlü katkıyı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sunmaya devam edeceğiz. Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ve başkan vekili Murat Ceyhan nezdinde tüm yönetim kuruluna ve üye muhtarlarımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Amacımız şehrimize katkı sunmak”
Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç da, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu Battalgazi Muhtarlar Derneği olarak ağırlamaktan dolayı kıvanç duyuyoruz. Malatya’nın ekonomisinde, büyümesinde ve daha ileri noktalara taşınmasında muhtarlar olarak nasıl bir katkı sunarız onları konuşacağız. Bizleri kırmayıp, yoğun programları olmasına rağmen misafirimiz olduğu için tüm muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
İstişare toplantısına, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Uçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Halfettin Mahallesi Muhtarı Murat Ceyhan ve Ertan Küçük (Şıkşık Mahallesi), İsmet Kaplan (İskender Mahallesi), Muzaffer Polat (Nuriye Mahallesi), Bilal Türker (Küçük Hüseyinbey Mahallesi), Muzaffer Baran (Cirikpınar Mahallesi), Burhan İnanç (Çöşnük Mahallesi), Halil Ayaz (Selçuklu Mahallesi), Hasan Arıkan (Beylerbaşı Mahallesi), Şahin Çolakoğlu (Çolakoğlu Mahallesi), Cumali Demir (Hatunsuyu Mahallesi), Ahmet Şener (Bağtepe Mahallesi), Nevzat Alan (Hacı Yusuflar Mahallesi), Hüseyin Fırıncı (Fırıncı Mahallesi), Mehmet Kılınç (Taştepe Mahallesi), Ramazan Öztürk (Karaköy Mahallesi), Doğan Durmaz (Bahçelievler Mahallesi), Ahmet Özpolat (Sancaktar Mahallesi) katıldı.

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