Yakınca afet konutlarında 1.etap kura çekimi yapıldı Çınar: “4 K Sitesi, Cenk ve Mehteroğlu Apartmanı hak sahiplerine hâyırlı uğurlu olsun”

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle, 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan ElazığMalatya Depreminde evleri yıkılan deprem mağduru vatandaşlar için Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesinde yapılan toplamda 499 adet Afet Konutundan 138’inin kura çekimi yapıldı.

Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yakınca Afet Konutlarıyla Yeşilyurt’ta ki depreme dayanıklı ve güvenilir yaşam alanlarına bir yenisinin daha eklenmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi. Deprem mağduru vatandaşlara güzel, ferah, modern ve konforlu bir yaşam alanının sunulacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “24 Ocak depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim bu tür felaketlerinden aziz milletimizi muhafaza etsin inşallah. Depremin ardından ilçemizde yapılan denetimler sırasında ağır hasar gören ve yıkımına karar verilen evlerin ve binaların yerlerine yapılan afet konutları deprem mağduru vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Yakınca ve Kaynarca bölgelerimizde 2021 yılı Nisan ayında inşaatların yapılacağı belli olduktan sonra planlı ve sistemli çalışmalar neticesinde 78 ay gibi bir sürede, pandemi ve yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen ilgili kurum müdürlükleri ve teknik personellerin özverili çalışmalarıyla afet evleri tamamlandı. İlçemizin farklı bölgelerinde bu tür yeni yaşam alanlarının oluşması ilçemizin planlı gelişimine de büyük katkı sağlıyor. Yakınca mahallemizde toplamda 499 konuttan oluşan afet konutlarının büyük bir kısmı tamamlandı, bugün ki kura çekimiyle birlikte depremden sonra yıkımına karar verilen 4 K sitesindeki üç ayrı binada yaşayan ailelerimize 138 daire kurayla teslim edilecek. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta TOKİ ve AFAD işbirliğiyle yapılan afet konutlarının hizmete girmesi için elimizdeki tüm imkanları seferber ettik. Yeşilyurt Belediyemize kentsel dönüşüm projesi için tahsis edilen büyük bir alanımız vardı, burada yeni konutlar üreterek yeni bir yerleşim alanını ilçemize kazandırma planlarımız vardı, deprem felaketi yaşanınca bize tahsis edilen bu büyük alanı afet konutlarının yapılması için TOKİ’ye devretme kararı aldık. Burada hızlı, planlı ve sistemli bir çalışma neticesinde konutlarımızın üretimi yapıldı ve bugün hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz. Konutların olduğu bölgedeki alt ve üst yapı çalışmalarından yol açma ve genişletme hizmetlerine kadar üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. İnşaat süreçlerini bizzat yerinde takip ederek çalışmalara gereken desteği sağlıyoruz. Yakınca Afet Konutlarımızda gerek iç ve dış tasarımı, gerekse de sosyal yaşam alanlarıyla bölgemize farklı bir zenginlik katıp, hemşerilerimizin yaşam standardını yükseltecektir. Devletimizin büyüklüğünü ve gücünü gerek depremden sonra yaraların sarılması aşamasında gerekse de afet konutlarının yapım sürecinde bir kez daha görmüş olduk. Çok büyük ve güçlü bir devlete sahip olduğumuz için hepimiz gurur duyuyoruz” dedi.

Yakınca mahallesinde yeni konut üretimlerinin devam edeceğini hatırlatan Başkan Çınar, “Yakınca Afet Konutlarımızın yan tarafında 541 konut ve 21 adet iş yerinin ihalesi de en kısa sürede yapılarak ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim edilecek. Depreme dayanıklı, ferah, modern ve konforlu bir yaşam alanına sahip Yakınca Afet Konutlarımızın hizmete girmesi sürecinde desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, TOKİ’ye, AFAD’A, Milletvekillerimize, Valiliğimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, ve katkı sunan herkese şahsım ve hemşehrilerim adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum.1 Etap kura çekimiyle birlikte evlerine kavuşacak olan 4 K Sitesi sakinlerine, Mehteroğlu ve Cenk Apartmanı hak sahiplerine hâyırlı uğurlu olsun dileklerini sunuyorum ” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ise “ 24 Ocak’ta yaşanan deprem felaketinden sonra devletimizin milletimizin yanında olduğunu gösteren bir konut teslim töreninde daha olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Yeni evlerine taşınacak olan kıymetli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun, huzurlu, mutlu ve güzel günlerde oturmalarını Cenabı Allah nasip etsin” şeklinde konuştu.

Yakınca Afet Konutlarının vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Vali Aydın Baruş da, “ 24 Ocak 2020 yılında yaşanan deprem kentimizde önemli hasarlar oluşturdu. Dört ilçemiz ilk etapta etkililik kapsamına alındı, Yeşilyurt İlçemiz ise 28 Mayıs 2020 tarihinde bu kapsama dahil edildi. Deprem mağduru hemşerilerimiz için yapılacak konutlar ve alanlar belirlendi. Burada Yeşilyurt Belediyemizin çok ciddi katkısı oldu, şu anda Yakınca mahallemizde tamamlanan 499 konutun bulunduğu alanın tahsisi noktasında desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediyemize ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yakınca Afet Konutları çok güzel bir yaşam alanı oldu, geçen hafta orada incelemelerde bulundum, konutlar ve sosyal yaşam alanları çok güzel olmuş. Bu konutların yan tarafında 541 adet konut ve işyerlerinin de ihalesi yapılıp inşaatı başlayacak. Bu bölgede toplamda 1040 adet yeni konutun olduğu güzel bir yaşam alanı hizmete girmiş olacak. Hak sahiplerine modern, konforlu, ferah ve çok değerli konutlarımızı teslim edeceğiz. Buradaki yaşam alanında mahallelilik kültürü de ön plana çıkacaktır, hak sahipleri komşuluk ilişkilerine burada devam edecekler. Dolayısıyla çok güzel bir yaşam alanını hak sahiplerine teslim edeceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sürecin başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız bizlere talimatlarıyla her zaman yol gösterdiler, destekler verdiler. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki tüm çalışmaları yakından takip ettiler, desteklerini esirgemediler. Yaşanan sürece her zaman destek sunan Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, Kurum Müdürlüklerimize, TOKİ’ye ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada hepimizin tek amacı, deprem mağduru vatandaşlarımızın güvenilir, sağlam ve sıcak yuvalarına kavuşmalarıdır, bunu hep birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından noter huzurunda yapılan törenle 4 K Sitesi ile Mehteroğlu ve Cenk Apartmanı hak sahiplerine tahsis edilecek evlerin kuraları çekildi.

Kurada evleri belirlenen hak sahipleri ise konutların tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, ''Allah devletimize zeval vermesin, emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştular.

Kura çekimine, Vali Aydın Baruş, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Okyay, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanırverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları, Mahalle Muhtarları, yerel ve ulusal medya kuruluşları temsilcileri ile 4 K Sitesi, Mehteroğlu ve Cenk Apartmanı hak sahipleri katıldı.

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