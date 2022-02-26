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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarım asırlık ayakkabı ustası mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

İHA

Yarım asırlık ayakkabı ustası mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

Malatya’da yarım asırlık ayakkabı ustası 62 yaşındaki Hasan Yoncacı, mesleği öğretecek çırak bulamadıklarını belirterek, ayakkabıcılık mesleğinin zor durumda olduğunu söyledi.
12 yaşında başladığı mesleğini ilerleyen yaşına rağmen sürdüren 62 yaşındaki Hasan Yoncacı, 1972 yılında ayakkabıcılığa sayacı olarak başladığını belirtti. Daha sonra kendi kurduğu atölyeyi 1520 yıl çalıştırdığını belirten Yoncacı, "O dönemlerde sipariş almıyorduk toptan yapıyorduk İstanbul’a, Sivas’a ve Elazığ’a gönderirdik. Çıraklarımız, kalfalarımız vardı. İşçilerimiz çoktu. Yıllarca bu şekilde çalıştık. Daha sonra sektör fabrikalaştı, alışveriş merkezileri derken işlerimiz sıkıntıya düştü“ dedi.
Mesleği öğretecek çırak bulamadıklarını kaydeden Yoncacı, ”Çırak yetişmiyor, kalfa yetişmiyor. En büyük sıkıntımız çırak yetiştirememek. 510 yıl sonra inanın ayakkabı, çanta tamiratı bakımı yapacak kimse olmayabilir çünkü çırak yetişmiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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