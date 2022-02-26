Yangın çıkan ahırda çok sayıda silah ele geçirildi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ahırda çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Malatya'nın Arguvan ilçesi Tatkınık Mahallesi Karadut mezrasında B.Ö. adlı şahsa ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmaları sonrası ahırda yapılan incelemelerde 1 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet G1 piyade tüfeği, 1 adet mavzer piyade tüfeği, 2 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 74 adet 7.62 mm kalaşnikof piyade tüfek fişeği, 92 adet 9 mm tabanca fişeği, 106 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet tabanca şarjörü, 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet av tüfeği dipçiği, 1 adet kama ele geçirildi. Samanlıkta ele geçirilen silahlarla ilgili B.Ö. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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