Tavuk yetiştiricileri artık sertifikalı

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Tavuk yetiştiricileri artık eğitim alarak kümese giriyor. Malatya’da eğitim sonunda 29 katılımcıya sertifikaları verildi.

Malatya’nın Battalgazi İlçesi’nde "Etçi Tavuk İşletmeleri Bakıcıları Hayvan Refahı Eğitimi" düzenlendi. Tarım ve Orman Battalgazi İlçe Müdürlüğü tarafından 6 gün "Etçi Tavuk İşletmeleri Bakıcıları Hayvan Refahı Eğitimi" gerçekleştirildi. Tavuk yetiştiricileri için düzenlenen eğitim sonunda 29 katılımcıya sertifikaları takdim edildi.

Eğitim sonrası verilen sertifika ile tavuk yetiştiricileri artık eğitim alarak kümese girmeye başladı.

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