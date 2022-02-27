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Yeşilyurt’ta ''ehli beyt ailesi'' paneli Başkan Çınar: “Ehl-i beyt ailesi, aileye en güzel örnektir”

İHA

Yeşilyurt’ta ''ehli beyt ailesi'' paneli Başkan Çınar: “Ehl-i beyt ailesi, aileye en güzel örnektir”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi ile Eğitim BirSen Malatya Şube Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ Projesi kapsamında Malatya’lı Yazar Ahmet Turgut’un katılımıyla ‘Ehli Beyt Ailesi’ konulu panel düzenlendi.
Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezinde gerçekleşen panele, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Eğitim BirSen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Yazar Ahmet Turgut, Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit ile vatandaşlar katıldı.
Panelin açılış konuşmasına İslam Dini ve Türk Medeniyetinin temelinde aile kültürü olduğunu ifade ederek başlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Eğitim BirSen Malatya Şube Başkanlığımızla işbirliği haline düzenlediğimiz ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ Projesi kapsamında yine önemli bir kültürel hizmeti gerçeğe dönüştürmüş oluyoruz. Ailenin temel dinamiklerini korumak, aile bireyleri arasında saygı, sevgi, yardımlaşma ve paylaşmayı güçlendirmeyi temel hedef alan bu projemiz kapsamında düzenlediğimiz kültürel ve sanatsal etkinliklerimize hemşerilerimiz yazar Ahmet Turgut’un konuşmacı olarak katıldığı ‘Ehli Beyt Ailesi’ panelimizle devam ediyoruz. Müslümanlığın ve kadim medeniyetimizin sağlam ve güçlü temellere sahip olmasında aile kültürünün çok önemli bir yeri vardır. Aileyi kaybedersek, toplumsal dinamiklerimizin tamamını kaybederiz. Bir milleti ayakta tutan sağlam ve güçlü aile yapısıdır “ dedi.
Son dönemlerde dünyanın hızlı gelişmesi ve ekonomik dalgalanmalardan kaynaklanan sorunlardan dolayı yıpranmaya başlanan aile kültürünün güçlendirmek için top yekün bir seferberlik başlattıklarını dile getiren Çınar, “ Aile bireyleri arasında oluşan kopuklukların önüne hep birlikte geçmeliyiz. Bizi biz yapan tarihsel ve kültürel değerlerimizin temelinde yer alan aile faktörünü korumak, yaşatmak ve güçlendirmek içinde daha dikkatli, duyarlı ve hassas bir hayat anlayışını ortaya koymalıyız. Çocuklarımıza her daim sahip çıkmalı, onlara ailede yaşamanın güzelliklerini ve zenginliklerini yaşatmalıyız. Aile büyüklerine bu anlamda büyük görevler düşüyor, çocuklarımıza erken yaşlarda saygıyı, sevgiyi, yardımlaşmayı ve paylaşmayı mutlaka öğretmeli ve onların hayatına bu yönde şekil vermeliyiz. Çocuklarımızla birlikte kitap okumalı, onlarla daha fazla zaman geçirmeliyiz. Bozulan, yıpranan ve dağılan ailelerimizden kaynaklanan sorunlar toplumsal huzursuzluğun başlıca nedenlerin biri olarak gösterilirken, bizlerde hem dinimizin emrettiği, hem de kadim medeniyetimizin bize yüklediği sorumlulukları tam manasıyla yerine getirmeliyiz. Ailesine sahip çıkan, değerlerine sımsıkı bağlı, vatanına ve milletine yararlı çocuklar yetiştirmek, geleceğe daha güvenle ve huzurla bakmamıza neden olacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu anlamda toplumsal farkındalık oluşturmak, bu önemli konuya dikkat çekmek amacıyla bu tür kültürel ve sosyal faaliyetlerimizi sayısını artırmaktayız. Bizler güçlü aile güçlü toplum diyerek bu hizmetleri yapıyoruz. Bu projemiz için 71 yazar bir araya gelip, ailenin daha da güçlenmesi için tespit ve önerilerini kapsayan ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ kitabımızı hazırladılar. Bir yandan söyleşiler ve etkinlikler diğer taraftan kalıcı bir eserle ailenin korunması yönelik top yekün bir seferberlik başlattık.Cenabı Allah Ehli Beyt Ailesine uygun bir aile anlayışını hepimize nasip etsin. Çünkü aileye verilecek en güzel örnek Ehli Beyt Ailesidir. Malatya’lı olmasından gurur duyduğumuz, İslamiyet ve Ehli Beyt üzerine çok önemli araştırmalarda bulunup her biri ayrı bir kıymete sahip eserlerini edebiyat dünyamıza kazandıran değerli yazarımız Ahmet Turgut’un bugün ki panelde anlatacaklarından en güzel şekilde istifade etmeliyiz. Davetimize icabet eden Ahmet Turgut’a ve katılım gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ Projesinin çok anlamlı ve değerli bir hizmet olduğunu ifade eden Yazar Ahmet Turgut ise, Yeşilyurt Belediyesi ile Eğitim BirSen Malatya Şube Başkanlığına teşekkürlerini sunduktan sonra ‘Ehli Beyt Ailesi’ konu başlığı altında düzenlediği panelde İslamiyet’teki aile kültürünün önemi üzerine davetlilere bilgiler aktardı.

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