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Başkan Gürkan kent meydanındaki çalışmaları inceledi Gürkan: “Meydanlar her kesimden insanın aynı havayı teneffüs ettiği alanlardır”

İHA

Başkan Gürkan kent meydanındaki çalışmaları inceledi Gürkan: “Meydanlar her kesimden insanın aynı havayı teneffüs ettiği alanlardır”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi törenlerde şehir merkezinde oluşan trafik risklerini ortadan kaldırmak amacıyla Malatya’ya yeni bir meydan ve tören alanı kazandırmak için başlatılan çalışmalar yerinde incelendi.
Kent Meydanı alanında gerçekleştirilen inceleme gezisine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Genel Sekreter Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile ilgili şube müdürleri katıldı.
Kent Meydanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Kente meydanı alanı içerisinde daha önceden Ticaret Lisesi ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ek binaları bulunmaktaydı. Milli Eğitim Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde gerekli çalışmaları başlatarak yıkım ve kazı çalışmalarını başlattık. Bu alanda yapmış olduğumuz çalışma neticesinde Atatürk Evi ile Sivas Caddesi birleşmiş olacak. Çalışmalarımız neticesinde ilk etapta 5 bin metrekarelik bir meydan Malatya’ya kazandırılmış olacak. Trafik yoğunluğunun olduğu bu bölgedeki otopark sorununun çözümü için meydanın altını otopark olarak planladık. Ayrıca törenlerin yapıldığı zamanlarda da yine tören için gelen araçlar otoparka alınarak trafik sıkışıklığı ortadan kaldırılmış olacak. Otopark olarak planladığımız bodrum katta ayrıca engelli vatandaşlarımız için asansörde bulunacak” dedi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bir hizmeti yerinde incelediklerini belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca yaptığı konuşmada, “Öncelikle bu projenin Malatya’mıza ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Böyle güzel bir projeye imza atan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Malatya’mız büyüyen ve gelişen bir şehir. Malatya’mızın bir meydana ihtiyacı vardı, sadece tören alanı, otopark olarak değerlendirmemek lazım bu alanı Şehir Meydanı olarak düşünmek lazım. Bu bölgenin rahatlamasına, hemşerilerimizin güzel zaman geçirecekleri bir meydan olacak. Güzel bir proje emeği geçenlere başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum.
Hemşerilerimizin Miraç Kandillerini tebrik ediyorum. İnşallah bu geçenin feyiz ve bereketlerinden nasiplenenlerden oluruz” ifadelerini kullandı.
Malatya’da çok güzel çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gürkan ise inceleme gezisi sırasında yaptığı konuşmada, “Bu alanda arkadaşlarımız çok güzel bir çalışma gerçekleştirdiler ve bugün bu çalışmanın semeresini almaktayız. Kent Meydanı olarak planladığımız alanın ilk harcının dökümünü gerçekleştireceğiz. Bugün akşam ayrıca Miraç Kandilini idrak edeceğiz. Bütün hemşerilerimizin Miraç Kandilini en içten dileklerimle kutluyorum.
Bir şehri değerlendirirken şehrin bütün değerlerini pazarlarıyla, çevre düzenlemeleriyle, meydanlarıyla, yeşil alanları ve caddeleriyle bir anlam kazanır. Meydanı olmayan bir şehrin şehir hüviyetinde eksiklikler olur. Meydanlar o şehirde yaşayan her kesim ve kesitten insanın aynı havayı teneffüs ettiği alanlardır. Özellikle törenlerin yapılabileceği bir meydanımız yoktu. Atatürk Anıtı'nın olduğu yerde törenleri yaparken Malatya’nın tek aksı olan bu alandaki yolumuz kapanıyor ve Malatya trafiği durma noktasına geliyordu. Bizler özellikle şehrin hafızası, şehrin belleğinin yitirilmemesi noktasında şehrin geçmişine ve geçmişteki planlamalarına sadık kalma düşüncesiyle bu alanda 1930’lu yıllarda yapılan planlamalarını incelediğimizde bu alanın şehir meydanı olduğunu görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Malatya ziyaretlerinde törenlerin bu meydanda yapıldığını o dönemdeki fotoğraflardan görmekteyiz. Şehrimiz her geçen gün gelişmekte ve nüfusu artmaktadır. Malatya’nın tek arter üzerinde olmasından dolayı bütün yoğunluk Kışla Caddesi ve çevresinde dizayn edilmiştir. Bu caddemizin de ileriki zamanda yayalaştırılması gerekir. Yayalaştırılması için şimdiden onun altyapısını noktasında bu alanda yaptığımız otopark, Millet Bahçesindeki otopark, kütüphanenin altına yapacağımız otopark ve gerekse ileriki zamanlarda yapacağımız otoparklarla şehrin ana aks olarak ifade ettiğimiz Kışla Caddesi'nin yayalaştırılması için şimdiden temellerini atıyoruz. İleriki zamanlarda eski garajların olduğu yer, SSK olduğu alan otopark olarak dizayn edilirse özellikle İstasyon Virajı ile Ordu Evi arasının yayalaştırılmasının da planlaması yapılmaktadır.
Bugün kent meydanında yapılan çalışmaların temelinin betonu dökülmekte. Özellikle bu çalışmaların çok kısa bir süre içerisinde tamamlanarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerini bu alanda yapmayı planlamaktayız. Önümüzdeki süreçte herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda bu meydanı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Kent Meydanımızın Malatya’mıza, Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını
temenni ediyorum. Bu süreçte bizlere destek veren milletvekillerimize, il başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Malatya ile ilgili çok güzel projelerinin olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise “Malatyalı hemşerilerimin Miraç Kandilini kutluyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Dünyanın gerçekten sıkıntılı bir döneminde Miraç Kandilinin bereket ve huzur getirmesini Cenabı Allah’tan diliyorum.
Başkanımızın Malatya’ya ile ilgili birçok projesi vardı. Malatya’nın büyümesi ve kentleşmesi noktasında önemli ihtiyaçlarından birisi bir meydandı. Malatya Türkiye’de Meydanı az olan illerden biri. Bugün aslında 1930’lu yıllarda planlanan ve bir anlamıyla aslına döndürülen bir çalışmaya şahitlik yapmış oluyoruz. Meydanlar bir kentin kimliğini simgeliyor. Malatya’ya yeni bir kimlik kazandırma noktasındaki gayretlerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.
Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri sadece bu değil aynı zamanda, Kuzey Kuşak Yolu, Güney Kuşak Yolu, Anayurt Bulvarı ile Yüzakı Caddesi ile Bostanbaşı arasındaki yeni aks çalışması da var. Malatya’nın hem trafiğini rahatlatıyor hem de yeni bir kimlik kazandırıyor. Bu bölgedeki otopark sorununun da giderilmesi noktasında çok önemli çalışmalar. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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