İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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