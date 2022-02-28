Arapgirspor gol oldu adeta yağdı

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Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde oynanan ArapgirsporPütürge Gençlikspor maçı 140 sonuçlandı.

1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 11. haftada fileler bol gol gördü. Battalgazi Belediyespor, Hatunsuyuspor’u 50, Çöşnük Gençlikspor, Yazıhan Belediyespor’u 54, Hekimhan Girmenespor, Ataköyspor’u 70, Yeşil Sürgüspor, 44 Tepehanspor’un 61 mağlup ederek haftanın çok gollü maçları arasında yer aldı.

Bu sonuçlardan sonra A grubunda Arapgirspor 31puan averajla, B Grubunda Hekimhan Girmanaspor 33 puanla, C Grubunda Akçadağspor 33 puanla ve D Grubunda Demirspor 29 puanla 11. hafta sonunda liderliklerini sürdürdü.

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