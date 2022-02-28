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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karabulut’tan 28 Şubat mesajı

İHA

Rektör Karabulut’tan 28 Şubat mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 28 Şubat mesajında, “28 Şubat’ın en büyük hedeflerinden biri de kadınlar ve kadınlarımızın haklarıydı” dedi.
MTÜ Rektör Karabulut, 28 Şubat Post Modern Darbesi’nin 25. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Rektör Karabulut, 25 yıl önce 28 Şubat Post Modern Darbesi ile demokrasinin sekteye uğratıldığına dikkat çekerek, “Kahramanlıklarla dolu bir tarih ve köklü bir medeniyete sahip olan ülkemizde kutsal değerlerimize, milletin iradesine vurulmuş, demokrasimizin sekteye uğratıldığı post modern darbe 28 Şubat Darbesi’nin 25. yıl dönümünde bir kez daha tüm darbeleri kınadığımı belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.
28 Şubat post modern darbesinin siyasi, ahlaki, sosyal, ekonomik ve hatta eğitim alanlarına derin izler bırakmış bir darbe olduğuna parmak basan Karabulut, “Darbenin hemen sonrasında gerçekleşen ekonomik ve sosyal yaptırımlar ile bunun etkisi yıllarca sürmüştür. 28 Şubat döneminde başlayan darbe 2001 yılında ekonomik krize giden yolu oluşturmuş, 1997 yılında vergi gelirlerinin yüzde 48’i faize ayrılırken, 1998’de yüzde 67’e, 1999’da yüzde 72’ye çıkmıştır. 2003’e kadar 25 banka Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiştir. Ülkemizin her kesimini etkileyen bu krizin etkileri günümüzde de devam ediyor. Bugün toplumumuz bu anlamda bilinçlendi ve bugün bunu gençleri bilinçlendirmek, tarihten dersler almak için bugün bir kez daha anlatıyoruz. 28 Şubat’ın en büyük etkilediği alanların başında eğitim geliyor. Din, dil, ırk ayrımı olmaksızın eğitim alma özgürlüğünün kısıtlandığı bu dönemde öncelikle öğrenci sayıları düştü, akademik başarılar azaldı, sanayiler de üretim azaldı ve hatta birçok fabrikada durdu. Malatya’mızda emekli bir korgeneralin rektör görevlendirilmesi ile Malatya’da toplumsal olaylar ateşlenmiş ve eğitime de bir darbe vurulmuştu. Eğitim hakları elinden alınan birçok öğrencinin eğitim alma hakları ise 2011 yılında geri verilebildi” dedi.
Post Modern Darbesinin en büyük hedeflerinden birinin de kadınlar ve kadınların hakları olduğunu vurgulayan Karabulut, mesajını şöyle tamamladı:
“Kadın haklarının gasp edildiği bu dönemde başörtüsü yasaklarıyla, psikolojik baskılar ile kız çocuklarının okuma özgürlükleri ellerinden alındı. Kadınlarımız Melis’ten, üniversitelerden, okullardan, resmi dairelerden, resmi daire lojmanlarından, kamusal alanda dışlandılar. İşte bugün o kadınlar, Bakan, Milletvekili, Bürokrat, Büyükelçi, Rektör ve daha birçok meslek dalında ülkemize hizmet ediyorlar. Şunu asla unutmayalım ki 28 Şubatlar, 12 Eylüller, 27 Mayıslar, 15 Temmuzlar ve benzeri kalkışmalar, milletimizin iradesi karşısında daima hezimete uğramıştır. 28 Şubat’ın 25. yıl dönümü vesilesi ile bir kez daha İnsan haklarını ihlal ederek demokrasimize kasteden ve milletimizin geleceğini elinden almaya çalışan böylesi karanlık süreçlerin bir daha yaşanmaması temennisiyle, millet iradesine karşı yapılan tüm kalkışmaları kınıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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