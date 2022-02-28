Ak Parti Malatya'da 28 Şubat açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ak Parti Malatya'da 28 Şubat açıklaması

İHA

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Malatya İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk, 28 Şubat postmodern darbesinin 25'inci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, '28 Şubat darbesi, vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir. Maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir" dedi.

Ak Parti Malatya'da 28 Şubat açıklaması

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Malatya İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk, 28 Şubat postmodern darbesinin 25’inci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, '28 Şubat darbesi, vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir. Maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir” dedi.
28 Şubat PostModern darbesinin 25'nci yıldönümünde partinin il binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk “ 25. yılını geride bırakan ve “PostModern” darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir” dedi.
Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat’ın bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçtiğini kaydeden Kavuk,” 28 Şubat’ta sözde “irtica tehdidi” ile medya, darbeci zihniyete ram olarak “Topyekün Savaş” manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, antidemokratik MGK kararları alınmış, “demokrasiye balans ayarı” denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. “1000 yıl sürecek” dedikleri 28 Şubat PostModern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. Kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek “Yeşil Sermaye” adı altında ötekileştirilmiştir” ifadelerini kullandı.
“28 Şubat bin yıl sürmedi ancak biz 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız”
28 Şubat darbesinin vesayetçi sistemin ilk tezahürü olmadığını belirten Kavuk, “28 Şubat darbesi, vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir; maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat’ın acılarını iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri; kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için “bin yıl sürecek” diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi; ancak biz 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve Milli İrade’ye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır. Bu vesile ile ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, 20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor tarihinin en kötü dönemini yaşıyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor tarihinin en kötü dönemini yaşıyor
Kahtalı'dan 28 Şubat mesajı
YEREL HABERLER Kahtalı'dan 28 Şubat mesajı
Yeşilyurt'ta Miraç kandili kutlandı Çınar: “Miraç gecesinin ilahi feyzi ve bereketinden hep birlikte faydalanalım”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta Miraç kandili kutlandı Çınar: “Miraç ...
Rektör Karabulut’tan 28 Şubat mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan 28 Şubat mesajı
Arapgirspor gol oldu adeta yağdı
YEREL HABERLER Arapgirspor gol oldu adeta yağdı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
"Evi yakacağım" diyerek kendini odaya kilitleyen genç polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER "Evi yakacağım" diyerek kendini odaya kilitleyen genç ...
Malatya'da iş yerine silahlı saldırı
YEREL HABERLER Malatya'da iş yerine silahlı saldırı
Almanya'da tedaviden sonuç alamayan hasta, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
YEREL HABERLER Almanya'da tedaviden sonuç alamayan hasta, ambulans ...
Almanya'da ölüme terk edilen Türk hasta Malatya’ya getirildi
YEREL HABERLER Almanya'da ölüme terk edilen Türk hasta Malatya’ya ...
Kulaçlar, derece için atıldı
YEREL HABERLER Kulaçlar, derece için atıldı
Başkan Gürkan kent meydanındaki çalışmaları inceledi Gürkan: “Meydanlar her kesimden insanın aynı havayı teneffüs ettiği alanlardır”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan kent meydanındaki çalışmaları ...
Yeşilyurt’ta ''ehli beyt ailesi'' paneli Başkan Çınar: “Ehl-i beyt ailesi, aileye en güzel örnektir”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta ''ehli beyt ailesi'' paneli Başkan ...
Tavuk yetiştiricileri artık sertifikalı
YEREL HABERLER Tavuk yetiştiricileri artık sertifikalı
Malatya takımları basketbolda bölge şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Malatya takımları basketbolda bölge şampiyonu oldu
28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor Keskin: “28 Şubat sürecinde bizi öncelikle idamla yargıladılar”
YEREL HABERLER 28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor Keskin: “28 ...
Malatya’da Kozluk Çayı taştı, yollar su altında kaldı
YEREL HABERLER Malatya’da Kozluk Çayı taştı, yollar su altında kaldı
Malatya Kuzey Çevreyolu’nda 26,5 kilometrelik kısım trafiğe açıldı Tüfenkci: Böylesine önemli bir eseri kazandırdığımız için mutluluk duyuyoruz
YEREL HABERLER Malatya Kuzey Çevreyolu’nda 26,5 kilometrelik kısım ...
Belediye Başkanı Güder, yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Güder, yetim çocuklar ve aileleriyle ...
Yangın çıkan ahırda çok sayıda silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Yangın çıkan ahırda çok sayıda silah ele geçirildi
Definaname oyunu Malatyalı tiyatroseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Definaname oyunu Malatyalı tiyatroseverlerle buluştu
Yarım asırlık ayakkabı ustası mesleğini öğretecek çırak bulamıyor
YEREL HABERLER Yarım asırlık ayakkabı ustası mesleğini öğretecek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.