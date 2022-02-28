Battalgazi’deki öğrencilere eğitim desteği sürüyor

Malatya Battalgazi’deki eğitim kalitesini arttırmak ve öğrencilerin derslerine kaynak oluşturmak amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Küçük Adımlar Büyük Yarınlar’ projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine soru bankası eğitim seti dağıtımları devam ediyor.

Türkiye’nin aydınlık yarınları öğrencilerin eğitimlerine büyük önem veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları ilçedeki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere eğitim desteği sürüyor. İlçedeki eğitimin kalitesini arttırmak ve öğrencilerin derslerine kaynak oluşturmak amacıyla hayata geçirilen ‘Küçük Adımlar Büyük Yarınlar’ projesi kapsamında ortaöğretimde eğitim gören 5, 6, 7 ve 8.sınıf öğrenciler için soru bankası dağıtımı yapılırken, eğitim setlerinin dağıtımı Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu, Orduzu Ali Fevzi Ortaokulu, Orduzu Vaizpınarı Ortaokulu, Battalgazi Yatılı Bölge Ortaokulu, Gazi Ortaokulu ve Şehit Miraç Gürhan Ortaokulu’nda devam etti.



“Eğitim ve öğretime büyük önem veriyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, eğitim desteğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Gençlerine sahip çıkan, gençlerine değer veren ve yatırım yapan toplumlar, geleceklerine de güvenle bakarlar. Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimize, eğitimlerine ve öğretimlerine büyük önem veriyoruz. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Öğrencilerimize elimizdeki imkanlar dahilinde eğitim desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Malumunuz ilçemizdeki liselerimizde de sınava hazırlanan 4 binin üzerindeki öğrencilerimize deneme seti dağıtımını sürdürüyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızsınız. Bizim gençliğimizi geleceğimize çok iyi hazırlamamız gerek. Battalgazi Belediyesi olarak sadece belediye hizmetlerimiz ile değil her konuda vatandaşlarımızın ve yavrularımızın yanındayız. Sizin yüzünüzün güldüğünü görmek mutlulukların en büyüğüdür. Sizlerde Türkiye’yi daha güzel yarınlara hazırlamak için derslerinize çok çalışmanız gerekiyor” dedi.

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