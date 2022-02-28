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Milletvekili Tüfenkci ile Başkan Çınar, Yakınca yarı olimpik yüzme havuzunu inceledi Çınar: “Sportif yatırımlarımızı, yakınca spor adası ile taçlandırıyoruz”

İHA

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Yakınca Mahallesine kazandırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu inceleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, sportif yatırımlara örnek gösterilecek dev bir spor yatırımının Yeşilyurt'ta hizmete girecek olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade edip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik etti.

Milletvekili Tüfenkci ile Başkan Çınar, Yakınca yarı olimpik yüzme havuzunu inceledi Çınar: “Sportif yatırımlarımızı, yakınca spor adası ile taçlandırıyoruz”

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Yakınca Mahallesine kazandırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu inceleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, sportif yatırımlara örnek gösterilecek dev bir spor yatırımının Yeşilyurt’ta hizmete girecek olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade edip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik etti.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Yakınca Mahallesini ziyaret ederek, içerisinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Futbol ve Basketbol Sahaları ile Yürüyüş ve Bisiklet Yollarının bulunduğu 110 dönümlük alanda hizmete sunulacak olan Yakınca Spor Adasını inceledi.
Yakınca Spor Adası içerisindeki yatırımların teker teker hizmete sunulacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u spor kenti yapma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.
Yakınca mahallesine kuracakları dev spor yatırımlarıyla bölgenin cazibesini artıracaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 2019 Yılındaki mahalle idareler seçimlerinde spora dev yatırımlar yapacağımızın sözünü vermiştik, bugün itibariyle bu hedeflerimizin büyük bir kısmını gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemizin dört bir tarafında hizmete sunduğumuz yeni nesil spor sahalarımızla gençlerimize güzel ve konforlu alanlarda spor yapmalarını sağlıyoruz. İnşallah bu tür yatırımlarla kentimizden çok sayıda gencimizi ilerleyen zamanlarda farklı milli takımlarımıza gönderip, Yeşilyurt’umuzun bu güçlü potansiyelini ülke sporunun hizmetine sunacağız. Yakınca mahallemizde ki toplam 110 dönümlük alanımızı ise Yakınca Spor Adası olarak belirleyerek, burayı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Futbol ve Basketbol sahalarının yanı sıra yürüyüş ve bisiklet yollarıyla baştan aşağıya yeniliyoruz. Spor sahalarımız, sosyal donatılarımız ve dinlenme alanlarıyla burayı daha nitelikli ve modern bir kimliğe kavuşturacağız. Sportif yatırımlara örnek gösterilecek özelliklere sahip Yakınca Spor Adamızın içerisindeki projelerimizi etaplar halinde hizmete sunarak burayı spor merkezine dönüştüreceğiz. Bütün yatırımlarımızda olduğu gibi buradaki sportif projelerimizde gelişen ve değişen Yeşilyurt’umuzun marka değerine önemli katkılar sunacaktır, bizler bu doğrultuda çalışıyoruz. Sadece bugüne değil gelecek nesillere de hitap edecek yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemek için çok titiz ve planlı çalışıyoruz. İlk etapta yarı olimpik yüzme havuzumuza başladık ve şu anda büyük bir kısmı tamamlandı. Burası yüzme havuzun dışında tüm vatandaşlarımıza hitap edecek sosyal ve sportif alanlara sahip olacaktır, havuz ve sauna gibi hizmet alanlarını da yaparak, buranın daha işlevsel bir hüviyete ulaşmasını sağlayarak, daha fazla hemşerimizin buradan istifade etmesinin önünü açmış oluyoruz. Bir veya iki ay içerisinde buranın tüm hazırlıklarını tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Yeşil alanları, aydınlatmaları ve sosyal alanlarıyla dev bir spor yatırımına daha kavuşacak olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz. Yeşilyurt’umuzun en güzel bölgelerinden Yakınca’da inşâsı devam eden Yakınca Spor Adamız başta olmak üzere 25 Milyon TL. maliyetindeki diğer tüm sportif yatırımlarımızın gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Bakan Yardımcımız hemşerimiz İhsan Selim Baydaş’a, Milletvekillerimize, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
‘Yakınca Spor Adası’ projesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ederek kutlayan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise “ Malatya ve Yeşilyurt’un en büyük mahallelerinden olan Yakınca mahallemiz yeni yatırımlarla her geçen gün daha güzel ve modern bir görünüme kavuşuyor. Yeni yatırımlarla gelişen, değişen ve büyüyen Yeşilyurt’umuz, Yeşilyurt Belediyemizin güzel yatırımlarıyla geleceğe daha umutla bakıyor. Yakınca mahallemize dev bir spor yatırımı inşa ediliyor, bizlerde süreci yakından takip ediyoruz. Burada kapalı spor salonumuz ile yaşam ve spor merkezimizi hizmete sunmuştuk. Yeşilyurt Belediye Başkanımızın ciddi gayretleri neticesinde buradaki geniş alana dev spor yatırımları yapılıyor. Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun yanı sıra yeni nesil oyun sahaları, semt sahaları ve yaşam alanları yapılıyor. Tüm vatandaşlarımıza hitap edecek çok güzel eserlerin olduğu bu dev yatırımlarla Yeşilyurt’umuzun gelişim ve değişim süreci devam edecek. Gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapması ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için kentimizin dört bir tarafını spor sahaları ve kültürel yatırımlarla donatıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere İlçe Belediyelerimiz bu noktada çok güzel yatırımlar yapıyorlar, herkesime hitap eden tesislerimizin sayısı hızla artıyor. Melekbaba ve Orduzu’da her yönüyle modern ve konforlu yatırımların olduğu, çok güzel spor kompleksleri inşa ediliyor. Yeşilyurt Belediyemizde bu anlamda çok güzel yatırımların altına imza atıyor. Belediye Başkanımızın öncülüğünde bütün yaşam alanlarında bu tür eserler hizmete sunuluyor. Yeni yaşam alanlarımızla birlikte özellikle gençlerimizin güzel ve sağlıklı gelişimlerine ciddi katkılar sunuluyor. Kaliteli alanlara sahip güzel spor yatırımları Malatya amatörünün de hareketlenmesine vesile olacaktır, yeni yeteneklerimiz ortaya çıkacak, sporun bütün dallarına ayrı bir renk gelecektir. Malatya’da spor yatırımlarının artması sürecinde desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Bakan Yardımcımız hemşerimiz İhsan Selim Baydaş’a, Milletvekili arkadaşlarımıza, Valiliğimize, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıklarımıza, Kurum Müdürlüklerimize ve Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Yakınca Spor Adası şimdiden Malatya’mıza, Yeşilyurt’umuza ve Yakınca’mıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç da, bölgede gerçekleşen tüm hizmetlerden dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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