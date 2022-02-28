Yeni Malatyaspor’da ikinci Başkan Yalçınkaya istifa etti

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Yeni Malatyaspor Kulübü'nde ikinci Başkanlık görevini yürüten Aziz Yalçınkaya görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sarısiyahlı kulüpte yaklaşık 7 yıldır 2. başkanlık görevini yürüten Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “7 yıldır büyük bir tutkuyla yaptığım Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanlığı görevimden sağlık durumumun elvermemesi nedeniyle istifa etmiş bulunmaktayım. Her zaman birlikte yol yürümekten onur duyduğum Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma bundaki sonraki süreçte başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

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