Üniversite öğrencilerine dağcılık eğitim

Malatya İnönü Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu Beydağı'nda “Kış Dağcılığı Eğitim Kampı” gerçekleştirdi.

Eğitim 1 gün teorik, 2 gün uygulamalı olmak üzere toplam 3 gün sürdü. İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Seminer Salonu’nda topluluk başkanları tarafından üyelere teorik olarak kış dağcılığı eğitimi verilerek başlayan eğitim programı sonrasında iki gün Malatya Beydağı’na yapılan yürüyüşlerle devam etti

İnönü Üniversitesi Mediko Sosyal Tesisleri’nin önünden kalkan araç topluluk üyelerini Yeşilyurt Konak’ta bıraktı. Ekip Beydağı’na tırmanış gerçekleştirerek kamp yerine vardı. Çadırların kurulup, malzemelerin yerleştirilmesinin ardından eğitim yerine geçilerek, teknik malzeme eğitimi ve yürüyüş teknikleri eğitimi verildi. Ardından kamp yerine geçildi. Kampın 2’nci gününde kayış eğitimi verildi. Eğitimin ardından Beydağ’ından iniş gerçekleştirilerek başlangıç yeri olan Yeşilyurt Konak’a varılarak eğitim sonlandırıldı.

Eğitim süreci ile ilgili bilgi veren Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu Başkanı Abdul Vahap Apaydın, “Beydağ’ı Kış Eğitim Kampı topluluğumuzdaki dağcı adayların 3’üncü seviye eğitim kampıdır. Kamp kapsamında öğrenciler karda ve buzda emniyet almayı, yürüyüş tekniklerini, karda krampon kullanmasını ve kış şartlarında hayatta kalma eğitimlerini aldı. 15 kişinin katıldığı eğitimde arkadaşlar iki gün ve bir gece dağda kaldı. Belli eğitimleri alıp birkaç saat uyuduktan sonra gece tırmanışı başladı. Gece tırmanışından sonra iner inmez düşüş ve kazma eğitimleri başladı. Eğitimler bittikten sonra kamp alanı toparlanarak Malaya Konak mevkiine inildi ve eğitim burada sonlandırıldı. Eğitim gayet verimliydi, dağcılarımız başarılıydı. Bu eğitimde başarı gösteren dağcı arkadaşlarımızın bazılarıyla haftaya Erciyes Kış Kampı’na gideceğiz daha sonrasında ekibimizle beraber faaliyetlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

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