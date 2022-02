28 Şubat 'Siyah-Beyaz' hatırlandı

Malatya’da 22 yıldır yayın hayatını sürdüren Sonsöz Gazetesi 28 Şubat’ı unutturmamak ve postmodern darbeyi protesto etmek için her yıl siyahbeyaz baskıyla çıkıyor.

Malatya Sonsöz Gazetesi, 28 Şubat post modern darbesinin yıldönümü nedeniyle siyah beyaz çıktı. Sonsöz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Er, 28 Şubat darbesinin yıldönümünde millete geçmişi tekrar hatırlatmak adına siyahbeyaz çıktıklarını söyledi.

Darbeyi kınadıkları için gazetenin kurulduğu andan itibaren her yıl 28 Şubat’ta siyah beyaz çıktığını ifade eden Er, ”28 Şubat Türk milleti üzerinde olan bir karabuluttu ve bugünü milletimize hatırlatmak amacıyla 28 Şubat’ta darbe olduğu için siyah beyaz çıktık. Ne ulusal gazeteler ne darbeden etkilenen gazeteler ne de darbeyi alkışlayan gazeteler hiç biri siyah beyaz çıkmamaktadır. Bu darbeleri kınadığımız için biz gazetemizi 28 Şubat'ta siyah beyaz çıkarıyoruz. Sebebine gelince Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun duruşunu kendimize ilke edindik. Muhsin Yazıcıoğlu yüzde yüz yerli ve milli bir şahsiyetti. ‘Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam.’ diyecek kadar cesur, 28 Şubat rüzgarı herkesi önüne katıp götürürken Erbakan’a destek verecek kadar yiğit bir adamdı. Bizler de bu düsturuyla 28 Şubat darbesini buradan protesto ediyoruz” şeklinde konuştu.

28 Şubat sürecinin büyük bir acıyla hatırlandığını ve postmodern darbe olarak nitelendirilen bu süreçte milletin ‘inançlı’ ve ‘inançsız’ diye ikiye bölünmeye çalışıldığına değinen Er, “Kız çocuklarının okullarından kovulduğu, yemin eden doktorların başörtülü hasta kabul etmediği, çocuğunu evlendirmek isteyen anne babaların başörtüleri yüzünden çocuklarının düğün merasimlerini dahi göremediği; bu milletin evlatlarıyla, tankların bu millet üzerine sürüldüğü bir dönemi yaşadık” ifadelerini kullandı.

28 Şubat’ı insanlara unutturmamak adına her yıl gazetelerinin siyah beyaz çıkacağını vurgulayan Er, ''Rabbim bir daha bu millete 28 Şubat süreçlerini yaşatmasın. Artık demokrasi yerleşti. Milletin bireyleri bölünmekten kurtuldu. Başörtülübaşı açık bir diye mukayese bu günlerde artık yaşanmıyor. Okullarda birlikte eğitim alabiliyor. Hiçbir problem de yaşanmıyor. Bu millete, 28 Şubat karanlık bir gün olduğunu hatırlatabilmek için bugün gazetemizi siyah beyaz olarak çıkardık. Bir nevi süreci protesto etmek istedik. Gazetemiz çıktığı müddet bu tarihte siyah beyaz çıkacaktır" diye konuştu.

