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Çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtımı yapıldı Gürkan: “Hep birlikte Malatya’mızı daha modern bir yapıya kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz”

İHA

Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla 'Tohum bizden, üretim sizden' projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtımı yapıldı Gürkan: “Hep birlikte Malatya’mızı daha modern bir yapıya kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz”

Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla ‘Tohum bizden, üretim sizden’ projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi.
‘Tohum bizden, üretim sizden’ projesi kapsamında gerçekleştirilen tören Malatya Büyükşehir Belediye binası arkasında il protokolü ve çiftçilerin katılımıyla yapıldı. Yapılan törende 11 bin dekar alan için hibe destekli 275 bin 700 kilogram Buğday Tohumu, 5 bin dekar alan için hibe destekli 126 bin 400 kilogram Arpa Tohumu dağıtımı yapıldı.
Düzenlenen tören sırasında Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, “Tohum bizden üretim sizden projesi kapsamında Arpa ve Buğday tohumlarını dağıtıyoruz. Projemizle, güz döneminde yağışların az olması nedeniyle toprak telbisinin uygun olmaması sebebiyle ekilemeyen arazilerin ekimini sağlamayı amaçlıyoruz. Her şeye rağmen üretmek ve tarım ürünlerimizi ihraç etmeliyiz. Kaliteli tohumlarla üretim yapmak zorundayız. Çiftçilerimizi sertifikalı, üretim miktarı artan, verim oranı yüksek tohumlarla buluşturuyoruz. Çiftçilerimiz ellerinde bulunan tohumlar yerine verimi yüksek tohumlara geçmelerini öneriyoruz” dedi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bölge Koordinatörü Yunus Kılıç, “ Son yıllarda küresel ısınmadan dolayı dünyada tarımda yaşanan afetler, kuraklıklar ve arkasından gelen pandemi süreciyle elbette ki dünyada tarımın ve gıdanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Bu anlamda ülke olarak yapılan yatırımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün barajlarımız, göletlerimiz varsa bir nebze kuralıktan az etkilenecek durumdayız. İlimizde tarıma yönelik yapılan yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın inşa etmiş oldukları tarımla alakalı Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, yeni buğday pazarı, lisanslı soğuk hava deposu, fidancılar sitesinden dolayı teşekkür ediyorum. Malatya hep farklıydı inşallah daha da farklı olacak. Dağıtılacak olan tohumların çiftçilerimize bereket getirmesini diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise “Son zamanlarda Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirmiş olduğu çok önemli programlara katıldım. Muhakkak ki bunlar arasında en önemlisine katıldığımızı düşünüyorum. Özellikle dünyadaki iklim değişikliklerden kaynaklanan ve 2019 yılında başlayan pandemiyle beraber aslında dünya tarımı yeniden keşfediyor. İnsan hayatının sürdürülebilirliğinin en önemli faktörü olan üretmek, toprak ve su artık dünyanın en kıymetli varlıklarına döndü. Dünyada gelişmiş ülkeler tarımla kalkınmanın yollarını aramakta. Türkiye bir tarım ülkesi ve Malatya’da tarım şehri. Son zamanlarda özellikle kayısıda yapılan yatırımlarla beraber, bir taraftan da tarımsal üretimle ilgili çok önemli yatırımlar yapılıyor. Hayvancılık OSB’yi inşa etme aşamasına gelmiş Malatya, destek veren ve bugüne kadar tarımda yapılan önemli yatırımlardan dolayı bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı üzerinden vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni Şire Pazarı, Buğday Pazarı ve Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk çalışmalarından dolayı da başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Üretimin çok önemli olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyesi olarak belediyemizin uhdesinde olan kendi görevlerimizin dâhilinde toplumumuzda sorun odakları oluşturan her konuya müdahale etme gibi bir sorumluluğumuz var. Bunun bilincindeyiz. Çalışmalarımızı da bu minval üzerinde sürdürmekteyiz. Çalışmalarımızı yaparken toplumun bütün kesim ve kesitlerine hitap edebilecek, onların problemlerini çözecek, onların önlerindeki engelleri aşabilecek bir yönetim anlayışının Malatya’da hâkim kılınması için gayret ve çaba gösteriyoruz. Tarımın ne kadar önemli olduğunu diğer konuşmacı arkadaşlarımız ifade ettiler. Dünyaya hâkim olmak istiyorsanız üretime özelliklede tarımsal üretime çok önem verilmesi gerektiği ifade edildi. Aç olan bir insanın iş yapması, düşünmesi ve üretim yapması mümkün değildir.
Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak suya, ulaşıma, tarıma vermiş olduğumuz desteklerin yanında bir yandan da genel işlerimizi de en iyi şekilde vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunma gayreti içerisinde gösteriyoruz. Tarımsal Daire Başkanlığımız ve ilgili Genel Sekreter Yardımcımızın uhdesinde gerçekleştirdiğimiz program çerçevesinde 402 ton tohumluk buğday ve arpayı çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştireceğiz. Toplamda 16 bin dekar ekim yapılacak. 11 bin dekarlık alana buğday ve 5 bin dekarlık alana ise arpa ekimi yapılacak. Bugün dağıtımı gerçekleştirilecek olan tohumun verimi oldukça yüksek. Malatya için gerçekleştirilen bir jest. Tohum bizden, ekim, üretim ve toprakta sizden. İnşallah memleketimizin önü aydınlık, berrak ve parlak olacak. Belediye olarak ayrıca ilçelerimizde organik olarak üretilen ürünlerin pazarlanma ve satışının yapıldığı Sümer Park içerisinde bir satış standı oluşturduk. Burada üreticilerimiz üretmiş oldukları ürünleri vatandaşlara sunma imkânına kavuşmuş olacaklar. Bu hizmetlerin yanında milli ürünümüz olan kayısının gerçek değerini bulması için çalışmalar başlattık. Bu çalışmalar kapsamında Lisanslı Kuru Kayısı Deposu 14 milyon Euro’ya mal oldu. Kayısı Ticaret Merkezi, Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi ve nasip olursa Sanayi Sitesi esnafımız için yeni bir Sanayi Sitesi yapacağız. Ayrıca yaylalara sondajlar açarak yollar yaptık. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız için yaylalara su yalakları yaptık. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 6 bin 686 metre su borusu dağıtımını gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Durmak yok yola devam diyoruz. Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz. Birlik beraberlik içerisinde olacağız ve Malatya’yı aydınlık yarınlara ulaştıracağız. Pandemiye rağmen, depreme rağmen Malatya olarak Türkiye’de hizmet noktasında en fazla yatırım yapan belediyeyiz. Biz bu hemşerilerimize en güzel hizmeti en güzel şekilde sunmak mecburiyetindeyiz. Tarımsal alandaki çalışmalarımız ileriki aşamalarda da devam edecektir. Bu çalışmalarda bizlere yardımcı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içerisinde Malatya’mızı daha modern bir yapıya kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız hep birlikte Malatya olacağız. Ekim yapacak olan çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum” şeklinde konuştu.
Projenin Malatya’ya ve ülkeye hayırlar getirmesini dileyen Vali Aydın Baruş da, “İnsanoğlunun yaşamını sürdürülebilirliğini devam ettirmesi için en önemli hususlardan birisi gıda. Gıda üretmeden insanınızı doyuramazsınız, sağlıklı besleyemezsiniz ve sağlıklı nesiller yetiştiremezsiniz. Gıda da iki ana bölüme ayrılıyor. Birisi hayvansal gıdalar, birisi bitkisel gıdalar. Bitkisel gıdaları sağlamanın yolu sahip olduğunuz toprakları en iyi şekilde değerlendirmenizle mümkün. Türkiye tarımsal yeterlilik bakımından dünyanın yüzde 136 ile en önemli ülkelerinden birisi. Ancak bu oranı daha yukarılara taşımamız mümkün. Çünkü Anadolu toprağı bu toprakları bin yıldır yurt edinen insanlara ne kadar verdiyse onun on katını yüz katını verdi. Çok verimli topraklarımız var. Değerlendirmek durumundayız. Sahip olduğumuz toprak varlığı yüz ölçümümüze göre üst düzeyde olmasa da bu toprak varlığımızı en iyi şekilde değerlendirerek artırabiliriz. Malatya topraklarının yüz ölçümünün yüzde 34’ü arazi. Bu arazilerin şu ana kadar 92 bin 386 hektarlık alanı sulamaya açılmış. Bireysel sulamalarla birlikte rakamın daha da üst seviyede olduğunu biliyoruz. Ancak bilindiği gibi küresel iklim değişikliğiyle birlikte su kaynaklarının azalması ve sulama imkânı olan arazilerde dahi su kıtlığı çekilmesi bizleri değişik tedbirler almaya sevk etmeli. Bu nedenle sadece sulanabilir arazilerin değil aynı zamanda Malatya’da sulama imkânı bulunmayan 33 bin 500 hektar arazinin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Sonbaharda ekimi yapılmayan arazilerimize hububat ekimi gerçekleştirmek ve hububat üretimimizi artırmak üzere bu proje hayata geçirildi. Malatya’da yaklaşık 558 bin dekar alanda 110 bin ton buğday üretimi, arpa ise 351 bin dekarda 70 bin ton yaklaşık üretimimiz var. İnşallah bugünkü tohum dağıtımımız ile 2022 yılında daha üst düzeye taşıyacağımıza inanıyorum. Bu proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin işbirliği ile yaklaşık 275 ton buğday tohumluğu, 126 ton arpa tohumluğu dağıtacağız. Proje bedelinin yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılandı. Dağıtılan tohumların çiftçimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından protokol tarafından çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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