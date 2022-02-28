İtfaiyede sürpriz doğum günü

Malatya’da itfaiye görevlisi olmayı hayal eden Yağmur Polat, ailesinin gerçekleştirdiği sürpriz ile 18’inci yaş gününü İtfaiye Daire Başkanlığında kutladı

Malatya’da oturan Polat ailesi, 18 yaşına basan kızları Yağmur için sürpriz bir doğum günü hazırladı. Abla Kübra Polat, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ulaşarak kardeşinin hayalini gerçekleştirmek için yardımcı olunmasını istedi. Abla Kübra Polat’ın talebine olumlu karşılık veren İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, aileyi İtfaiye Daire Başkanlığı binasında ağırladı. Doğum günü kutlaması yapılacağından habersiz şekilde itfaiye binasına gelen Yağmur, burada doğum günü pastasıyla karşılandı.

Yıllarca itfaiyeci olma hayali kuran Yağmur Polat’a sürpriz doğum günü kutlaması yapan ekipler, Yağmur Polat ve ailesi itfaiye aracında 18 metre yükseklikte doğum günü pastasının mumlarını üfledi. Yağmur, heyecanını İtfaiye Daire Başkanlığı personelleriyle paylaştı.

Kardeşinin hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyleyen abla Kübra Polat, “Kardeşimin tek hayali itfaiyeci olmaktı. Ben de bunun için İtfaiye Daire Başkanlığıyla görüştüm ve sağ olsunlar olumlu dönüş yaptılar. İtfaiye Daire Başkanlığına gelerek kardeşimin doğum gününü kutladık. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, İtfaiye Daire Başkanlığına çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk" dedi.

Doğum gününü İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye görevlisi kıyafeti giyerek kutlayan Yağmur Polat, “Küçüklükten itibaren hayalim itfaiyeci olmaktı. Bundan dolayı ailem bana sürpriz yapmışlar. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Her şey çok güzeldi. Çok güzel karşılandım. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İtfaiye Daire Başkanlığına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu ise “Yağmur kardeşimizin doğum günü kutlamasını İtfaiye Daire Başkanlığı olarak hep birlikte kutladık. Kardeşimizin ablası, Yağmur’un hayalinin itfaiyeci olmak olduğunu bizlere iletti ve doğum günü sürprizi olarak bizlerle kutlamak istediğini söyledi. Biz de ailemizin bu isteğini kırmadık ve Yağmur kardeşimizin mutluluğuna ortak olmak istedik. Kendisi çok mutlu olduğunu ifade etti. Bizler de mutlu olduk. Yeni yaşında Yağmur’a sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum. İnşallah hayali olan itfaiye personeli olur ve itfaiye ailesinin bir bireyi olması bizleri de mutlu eder” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.